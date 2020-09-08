Тихановская: Лукашенко более не представляет Белоруссию

Бывший кандидат в президенты от белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала ситуацию в стране после выборов "абсолютно неприемлемой" и подчеркнула, что президент Александр Лукашенко, отставки которого добиваются участники нынешних многотысячных протестов, более не представляет Белоруссию.

Тихановская, которая после выборов была вынуждена покинуть Белоруссию под давлением властей, заявила об этом на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Выступая по видеосвязи, экс-кандидат призвала к международному давлению на Лукашенко, которое включало бы санкции, как против него лично, так и в отношении членов правительства. Тихановская подчеркнула, что правительство, которое изберут демократическим путём, не будет признавать соглашений, заключенных с Лукашенко.

Светлана Тихановская решила участвовать в президентских выборах после ареста своего мужа – популярного блогера Сергея Тихановского. Его обвиняют, в том числе, по делу об организации массовых беспорядков. После выборов, результаты которых оппозиция и её сторонники назвали сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко, Тихановская уехала в Литву.

По её инициативе в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции, формирование которого официальный Минск не признал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. Члены Координационного совета проходят по делу как свидетели. Нескольких уже вызывали на допросы.

С 9 августа в Белоруссии, несмотря на давление на лидеров оппозиции, продолжаются массовые выступления против Лукашенко.

Белоруссия не член Совета Европы, но с тех пор, как в 1997 году был приостановлен её гостевой статус, ПАСЕ стремится поддерживать диалог с белорусским руководством и часто приглашает политиков из этой страны для участия в своих заседаниях и обсуждениях.

Председатель ПАСЕ Рик Дамс недавно призвал к широкому национальному политическому процессу в Белоруссии с тем, чтобы обеспечить мирный и демократический переход власти.