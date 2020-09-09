Послу ФРГ выразили протест в Москве из-за обвинений по Навальному

Послу Германии в Москве повторили требование незамедлительно предоставить развёрнутый ответ на запрос России по ситуации с Алексеем Навальным, говорится в распространённом сообщении российского МИД.

В среду посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. "Возобновлено требование о незамедлительном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развёрнутого ответа германской стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России от 27 августа со всеми медицинскими данными", - сообщили в МИД.

В МИД подчеркнули, что отсутствие упомянутых материалов расценят как отказ Берлина установить истину в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейший действия в связи с Навальным - как грубую и враждебную провокацию против России, чреватую последствиями для двусторонних отношений. "Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России", - подчеркнули в МИД.

Сам посол Геза Андреас фон Гайр, посещая российский МИД, сообщил, что в связи с тем, что в деле о предполагаемом отравлении Алексея Навального фигурирует нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", в расследование будет вовлечена Организация по запрету химоружия.

В министерстве иностранных дел ФРГ, комментируя вызов своего дипломата в Москве, заметили, что Берлин ведет себя "настолько конструктивно во всем этом процессе, насколько возможно". Так же там отметили, что результаты анализа лаборатории Бундесвера обнародованы, и процесс этот - абсолютно прозрачный. Запрос Москвы на правовую помощь передан правительством ФРГ соответствующим ведомствам. Россию призывают теперь внести решающий вклад в расследование. "Федеральное правительство сделало все, что в его силах, и, конечно, открыто для диалога", - цитирует представителя германского министерства "Немецкая волна".

Оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолёте 20 августа, он был госпитализирован в Омске, а затем в состоянии комы переправлен в Берлин, где эксперты лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Навального следы химического вещества группы "Новичок". Их выводы не подлежат сомнению, заявил представитель правительства ФРГ. Российские власти, в свою очередь, называют обвинения бездоказательными.

В среду министры иностранных дел стран "Большой семёрки"(Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии), а также глава дипломатии ЕС решительно осудили "доказанное отравление" веществом из группы "Новичок" российского политика. Они призвали Москву провести срочное, прозрачное и полноценное расследование.

В понедельник, 7 сентября, врачи клиники "Шарите" сообщили, что Навальный выведен из искусственной комы и реагирует на внешние раздражители. Прогнозов о сроках его восстановления пока нет.