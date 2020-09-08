"Навальный вышел из комы, Россия нет": соцсети о новостях из Берлина

Вероятно, главное событие недели - немецкие врачи вывели Навального из искусственной комы.

Дмитрий Гудков:

У Володи Кара-Мурзы процесс выхода занял в свое время 21 день. Так что надежды на хороший исход есть.

Правда, и восстановление заняло год. Это только травить легко – лечить и выздоравливать куда сложнее.

Василий Жарков:

Когда я очнулся после 4-часовой операции по удалению тромба в сонной артерии, то первые пару часов все понимал, но сказать внятно ничего не мог. Потом это быстро прошло, я заговорил, в этом плане всё вернулось более-менее в норму, хотя голосом своим я владею не настолько свободно и раскованно, как раньше.

Но каково сейчас Алексею? 18 дней, а не 4 часа он провел в искусственной коме. По сути ему предстоит учиться жить заново. Надо понимать, что это такое! Всё, что я могу пожелать ему и его близким, сил, стойкости и терпения на пути восстановления. Этот путь будет долгим и нелегким, и я желаю его пройти достойно и максимально далеко. Жизнь не будет прежней, но, главное, чтобы она была.

Марат Баширов:

Рубль поднимается, доллар и евро падают. А почему? Навальный вышел из комы. Вы не ослышались и все верно прочитали.

Методичка:

В день рожденья Игоря Ивановича Сечина вышел из комы и был отключен от аппарата ИВЛ Алексей Анатольевич Навальный. Нравится вам это или нет, но трудно найти ещё одну пару настолько значимых для отечества людей, интерес к которым существует безо всяких усилий федеральных СМИ. Своё второе рождение Алексей Навальный встречает в обновленном статусе – если до полёта в Томск лидера у оппозиции формально не было, то в берлинской клинике Шарите сейчас находится фактически безальтернативный вождь.

Перефразируя классика, «учение Навального всесильно, потому что оно верно. Оно полно и стройно, давая людям цельное миросозерцание, непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой коррупционного гнёта». Потратив два десятка лет на формирование «новой идеологии», государственная машина пришла к тому, что не может придумать убедительных оправданий по самым мелким вопросам. И никакой суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» на озере Сенеж в этом деле не помощник. Во всяком случае, не в 2020-м.

Нет больше ни Лукашенко, ни Трампа, ни председателя Си, да и Владимир Путин занят звонками саудитам и обращением Ивана Охлобыстина. Лишь только Сечин и Навальный, Навальный и Сечин. И где-то там, на заднем плане – Пашаев, Ефремов, Рошаль.

Кирилл Полтевский:

Навальный вышел из комы. Но зато в неё, похоже, вместо него вошли наши путинские пропагандисты. По зданию ТАСС идёт бегущей строкой лишь тупое сообщение: «Навальный вышел из комы». И всё.

И всё? О, пропагандисты, где ваше жало? О, путинисты, где ваша победа? Так нельзя. Надо очнуться, взять себя в руки и стойко продолжать и врать, и клеветать, и выдумывать, и изворачиваться! Нельзя сбавлять темпа. Ведь так можно разочаровать и россиян, и международную общественность. Надо. Обязательно надо продолжать! Поймите же наконец, тут нет слов хочется-не-хочется, а есть такое слово: надо!

Что? Нет глупых идей? Нет вариантов? Да бросьте! Их полно!

Значит, так. Например, можно сказать, что т.к. приход в сознание после новичка невозможен, то, следовательно, немцы вставили Навальному в голову диск с искусственным интеллектом, и теперь он – киборг, который подчиняется германскому руководству! И что его вот-вот сейчас отправят к нам в запломбированном вагоне, как раньше уже отправляли Ленина. Ага! Да! Так и есть! Одна женщина это сама видела!

Ну или, если не готовы к таким вот сложным и современным вариантам, тогда так: Его подменили! Нашего Лёшу Навального немцы подменили на своего Алекса Нидершлагена! Ровно так, как они раньше подменили царя Петра Алексеевича на своего Херра Питера. А потом прислали его к нам в Россию обратно, где он стал надо всеми измываться – бороды брить и корабли строить, ещё мыться с мылом всех заставлял, прости Господи! Грех-то какой! Ну и от этого вот, Нидершлагена, добра не жди. Привезёт к нам привычки немецкие, вредные. Ничего русского в нас не останется! Хорошо, один дьячок в православном храме в Брест-Литовске об этом узнал и теперь всем рассказал. А он врать не станет!

...

Ну, надеюсь, пропагандисты этот мой текст прочитают, вдохновятся, и всю ту ерунду, которую я тут написал, озвучат на полном серьёзе. Они всегда так делают. Вот подождите. Не удержатся и на этот раз. Да и как тут удержаться? Уж очень мои идеи - яркие.

Шутки шутками, но на РИА примерно так и написали, что после "Новичка" в себя уже не приходят:

В свою очередь, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин также считает, что Навальный не смог бы выйти из комы, если бы был отравлен именно боевым веществом "Новичок".

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"Если бы это было отравление "Новичком", мы бы его живым бы уже не увидели никогда - ни через неделю, ни через месяц. А вот из семейства "Новичок" возможно", — предположил он.

Никулин считает, что речь идет о бинарном химическом боеприпасе, где несколько веществ, каждое из которых не особо токсично, смешиваются, и в этом случае "получается адская смесь, которая токсичнее в тысячи раз, чем каждый ее компонент в отдельности".

Николай Руденский:

То есть, значит, дали пациенту разбодяженного "Новичка". Чтобы концов не отдал, а так, понял, что к чему. Гуманно, ничего не скажешь. Не звери все-таки.

Евгений Пригожин сообщил, что перечислил клинике "Шарите" миллион рублей на лечение Навального.

Вера Афанасьева:

Пригожин перечислил деньги в Шарите на лечение Навального.

За это Навальный после Гаагского суда будет отправлять ему передачи в лагерь.

В целом, хотя многие, конечно, рады новой надежде на выздоровление Навального, общее настроение остаётся мрачным.

Кирилл Рогов:

Алексей Навальный сегодня выведен из комы. Это очень хорошая новость - дай бог. Но самое важное сегодня не забывать, что это очень плохая новость. Потому что Алексей Навальный вообще не должен был находиться в коме. Туда его отправили убийцы. И их существование и безнаказанности остаются сегодня главным событием.

Лилия Шевцова:

То, что произошло с Алексеем Навальным - трагедия для его семьи и для его соратников. Это трагедия для России, в которой оппонирование власти угрожает потерей жизни.

Сегодня «Фактор Навального» стал политическим событием, позволив не только убедиться в том, что являет собой российская реальность, но и взглянуть на западную политику.

Так, что же говорит «Фактор Навального» о Западе? С одной стороны, принципы либерального сообщества и его возмущение тем, как в России расправляются с оппозиционерами, толкает западных лидеров к жесткой реакции. Но кроме жёсткости риторики они ничего пока не могут предложить.(...)

Берлинский пациент плюс бунтующая Беларусь, усмирять которую помогает Москва, - все это не дает возможности уставшей либеральной демократии продолжать дремать.

Но Запад так и не может понять, как ему реагировать на гопничество ядерной державы. Особенно когда возникает более пугающая угроза- Китай. Именно последняя угроза заставляет Запад убеждать себя: русские не так ужасны; мы можем им многое простить. Еще лучше встретить новую напасть вместе с Россией, какой бы она ни была.

Все пройдет и все забудется, думают скептики. Действительно, все проходит. Но память вместе с отвращением и ужасом перед содеянным остается. Рано или поздно эта память станет фактором реальной политики.

А пока «Фактор Навального» остается вызовом для западного мира, на который этот мир пытается найти ответ. Пытается - и пока не может. Но уже понимает, что ответ ему нужен хотя бы для самоуважения.

Лев Шлосберг:

Вести недели – как вести с фронта. Кто погиб, кто вышел из застенков, кто вышел из комы, кто похищен и арестован, кто снят с выборов, кто просит о помощи.

Татьяна Щербина:

дело не в том, что происходит что-то новое: отравление Навального, которого сегодня вывели из комы (сначала я обрадовалась, но вообще-то радоваться рано) и анонимное, хоть и понятно, кем, похищение Марии Колесниковой в Минске - уже было сто раз, и там, и там. И убивали, и похищали, и сажали протестующих пачками, и садизм был, и массовые убийства. Изменился контекст, в этом году всё аккумулировалось, потому воспринимается как некий доселе невиданный бандитизм. Произошло глобальное наведение на резкость и непереносимость этих изображений.

Александр Морозов:

просят комментировать происходящее, спрашивают о прогнозах. Но, честно говоря, все это настолько вышло за все возможные "красные линии", что ничего кроме сочувствия российскому и беларусскому обществам нет. Поскольку Путин теперь сам захлебнулся в новичке, он больше не является никаким "игроком" в беларусской ситуации. Просто все это теперь сливается в "одно": это не две диктатуры, а одна криминальная каша - по ту сторону не только права и морали, но и по ту сторону политического рацио. Это просто бандитизм. Это настолько вышло за "красные линии", что здесь не возникает никакого другого ответа, кроме нового "железного занавеса". И это самый мрачный сценарий. А другого не просматривается. Как ни думай, а любой ответ со стороны демократий на происходящее в землях, которые захвачены бандой, "утратившей связь с реальностью", ведет только к "железному занавесу". И это - беда и для российского, и для беларусского обществ.

Игорь Эйдман:

Навальный провел в коме 18 дней, а Путин правит, не приходя сознание, уже больше 18 лет. Он отравился ядом авторитарной власти и ушел в мир собственных маниакальных иллюзий. В этом мире он победил в Великой отечественной войне, поделил Европу с Черчиллем и Рузвельтом в Ялте, жестким дзюдоистким захватом остановил Хрущева, передающего Украине сакральный Крым, отменил Беловежское соглашение о роспуске СССР, подхватил и спас Россию, выпавшую из рук пьяного Ельцина. Его мир окружают враги: в Киеве сидят нацисты, в Европе - гомосексуалисты, в США –организаторы мирового заговора. Они покушаются на его власть, природные ресурсы, сексуальную ориентацию и биоматериалы. И даже в родной Москве еще недавно были их агенты: Политковская, Немцов, Навальный. Теперь Путину стало легче дышать.

Затаившиеся враги еще остались, но он и их выведет на чистую воду. Новичка на всех хватит.

Дорогие немецкие врачи, пришлите, пожалуйста, за Путиным санитарный самолет и увезите в свою самую надежную клинику Шарите. Только покрепче привяжите к койке. Пациент особо опасен для окружающих.