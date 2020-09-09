Военные из Сербии не приедут на учения с Белоруссией и Россией

Власти Сербии объявили о решении приостановить на ближайшие полгода все совместные военные учения с другими странами.

Об этом после заседания сербского правительства 9 сентября сообщил министр обороны Александр Вулин. По его словам, Сербия находится под серьёзным и незаслуженным давлением со стороны Европейского союза. "От нас требуют – ценой отказа от нашего европейского будущего, подвергая большому давлению нашу политику, наш народ в Косове и в Республике Сербской, чтобы мы отказались от запланированных военных учений с Белоруссией", – приводит слова министра Балканская служба Радио Свобода. Сербия – одна из стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

Как заявили вскоре после этого в министерстве обороны Белоруссии, Минск пока не получал уведомлений из Белграда о том, что сербские военные не приедут на манёвры "Славянское братство – 2020". "Учения будут проходить в плановом режиме", – заявил "Интерфаксу-Запад" начальник пресс-службы белорусского Минобороны Игорь Гремешкевич.

Ранее сообщалось, что международные антитеррористические учения "Славянское братство" пройдут с 10 по 15 сентября при участии военнослужащих из Белоруссии, Сербии, а также России. В прошлом году ежегодные манёвры проводились на сербской территории.

Учения пройдут на фоне политического кризиса в Белоруссии и непризнания оппозицией результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Участники продолжающихся многотысячных протестов в Белоруссии заявляют о фальсификациях в пользу Лукашенко.

Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии. После специальной встречи 14 августа министры иностранных дел стран ЕС заявили, что введут санкции против людей, ответственных за фальсификацию результатов голосования и жёсткие разгоны протестующих в первые дни после выборов. При этом государства Балтии – Литва, Латвия и Эстония – уже ввели собственные санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц, включая Лукашенко.

Одновременно на днях сообщалось об инциденте, связанном с постом по Сербии в фейсбуке, который разместила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Публикация, касающаяся визита президента Сербии Александра Вучича в Соединённые Штаты, вызвала недовольство ряда сербских политиков.