Прокуратура проверяет школу в Ишиме, где инсценировали захват заложников

Прокуратура Тюменской области проверяет информацию о "тематическом уроке, посвящённом борьбе с терроризмом", во время которого были напуганы ученики 5 класса средней школы №2 в городе Ишим.

Прокуратура намерена проверить соблюдения прав школьников при проведении мероприятий в учебном заведении.

8 сентября стало известно о том, что для пятиклассников школы №2 в Ишиме педагоги без предупреждения провели урок по борьбе с терроризмом, во время которого детей взяли в заложники и оценивали их поведение. На появившихся снимках видно, что в классе находятся взрослые мужчины в масках, камуфляжной одежде и с предметами, похожими на ножи. Кто-то из учеников сидит за партами, а кто-то, прикрыв голову, под ними. На другом кадре неизвестный сидит за учительским столом.

Родители заявили, что ни их, ни детей не предупреждали о подобном уроке. Школьники, по их словам, серьёзно испугались, а одному мальчику, у которого были проблемы с сердцем, стало плохо. Его забрали домой, откуда вызвали скорую помощь.



В официальном сообществе школы тоже опубликовали снимки с урока, на них человека в маске нет. Изначально в посте было написано: "В 5 а классе прошел необычный урок ОБЖ, во время которого прошла учебно-тренировочная игра по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников. По окончании игры были разобраны ошибки в поведении учащихся". Однако позже текст был изменён, из него убрали часть про "необычный урок ОБЖ".



Директор школы Татьяна Изох заявила, что сейчас с родителями "ведется разъяснительная работа", потому что информация в интернете "была преподнесена неверно".