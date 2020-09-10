Горняк приковал себя в шахте и потребовал отставки Лукашенко

В Солигорске рабочий "Беларуськалия" Юрий Корзун приковал себя наручниками в шахте на глубине 305 метров и отказался подниматься на поверхность до выполнения ряда требований, включая отставку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил стачком "Беларуськалия".

В обращения к директору предприятия, фото которого Корзун опубликовал на своей странице ВКонтакте, он также требует прекратить запугивать и увольнять рабочих, освободить членов забастовочного комитета "Беларуськалия", исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекратить физические расправы над мирными участниками протестов.

По словам Корзуна, он всю жизнь был аполитичен, но действия Лукашенко в 2020 году не оставили ему выбора. "Все силовые структуры под его руководством превысили свои полномочия, избивая, пытая, насилуя мирных протестующих и просто случайных прохожих, оставаясь при этом безнаказанными! Более 80 человек пропали без вести. Всем нам известно, что делает преступник чувствующий безнаказанность! Он повторяет свои преступления с каждым разом всё более изощрённо и жестоко. И это может коснуться каждой семьи в нашей стране!", - написал Юрий Корзун на своей странице во ВКонтакте.

Через четыре часа после начала акции Юрия Корзуна вывели из шахты. После этого горняка отправили в больницу. Об этом сообщил в телеграме стачком "Беларуськалия". В Солигорске проходит марш в поддержку Корзуна.

В больнице, по словам Корзуна, его обследовали и отпустили. Он надеется, что его не задержат, и через некоторое время он сможет присоединиться к забастовке.