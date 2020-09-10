Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Футбольный клуб "Балтика" сообщил о трансфере шуткой про "Новичок"

Берлинская клиника "Шарите", в которой находится оппозиционер Алексей Навальный, предположительно отравленный "Новичком"

Калининградский футбольный клуб "Балтика", выступающий в Первенстве ФНЛ, анонсировал переход нового игрока шуткой про "Балтийский новичок" и берлинскую клинику "Шарите". Через несколько часов пост был удалён. Об этом сообщает Sports.ru.

На странице команды в социальной сети "ВКонтакте" появилась запись с фразой "По официальным данным, в организме футбольного клуба "Балтика" обнаружен "Новичок". К посту была прикреплена фотография берлинской клиники "Шарите", в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления.

Ранее издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришёл в себя после того, как его вывели из медицинской комы. В клинике "Шарите" усилена охрана и введён высший уровень безопасности "красная зона" после того, как выяснилось, что у оппозиционера восстановилась память, так как это делает его положение более опасным.

  • Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда он возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навальный был госпитализирован в местную больницу и введён в искусственную кому.
  • 22 августа оппозиционера перевезли на лечение в Берлин в клинику "Шарите". После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок". Российские власти называют обвинения бездоказательными.
  • 7 сентября немецкие врачи сообщили, что состояние здоровья российского оппозиционера улучшилось, он выведен из искусственной комы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG