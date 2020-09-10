Футбольный клуб "Балтика" сообщил о трансфере шуткой про "Новичок"

Калининградский футбольный клуб "Балтика", выступающий в Первенстве ФНЛ, анонсировал переход нового игрока шуткой про "Балтийский новичок" и берлинскую клинику "Шарите". Через несколько часов пост был удалён. Об этом сообщает Sports.ru.
На странице команды в социальной сети "ВКонтакте" появилась запись с фразой "По официальным данным, в организме футбольного клуба "Балтика" обнаружен "Новичок". К посту была прикреплена фотография берлинской клиники "Шарите", в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления.
Ранее издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришёл в себя после того, как его вывели из медицинской комы. В клинике "Шарите" усилена охрана и введён высший уровень безопасности "красная зона" после того, как выяснилось, что у оппозиционера восстановилась память, так как это делает его положение более опасным.
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда он возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навальный был госпитализирован в местную больницу и введён в искусственную кому.
- 22 августа оппозиционера перевезли на лечение в Берлин в клинику "Шарите". После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок". Российские власти называют обвинения бездоказательными.
- 7 сентября немецкие врачи сообщили, что состояние здоровья российского оппозиционера улучшилось, он выведен из искусственной комы.
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