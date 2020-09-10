Футбольный клуб "Балтика" сообщил о трансфере шуткой про "Новичок"

Калининградский футбольный клуб "Балтика", выступающий в Первенстве ФНЛ, анонсировал переход нового игрока шуткой про "Балтийский новичок" и берлинскую клинику "Шарите". Через несколько часов пост был удалён. Об этом сообщает Sports.ru.

На странице команды в социальной сети "ВКонтакте" появилась запись с фразой "По официальным данным, в организме футбольного клуба "Балтика" обнаружен "Новичок". К посту была прикреплена фотография берлинской клиники "Шарите", в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления.

Ранее издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришёл в себя после того, как его вывели из медицинской комы. В клинике "Шарите" усилена охрана и введён высший уровень безопасности "красная зона" после того, как выяснилось, что у оппозиционера восстановилась память, так как это делает его положение более опасным.