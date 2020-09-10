Бело-красно-белая эволюция. Российская интеллигенция отвечает Алексиевич

Из президиума Координационного совета в Беларуси на свободе осталась только Светлана Алексиевич – лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. Утром 9 сентября, когда был арестован Максим Знак, Алексиевич обратилась к своим согражданам и к российской интеллигенции.

"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья".

На эти слова Светланы Алексиевич отреагировали многие известные люди. Поэт и публицист Лев Рубинштейн обратил внимание Алексиевич на то, что сегодня понятие интеллигенции, как собственно и патриотизма обесценено.

– Я среагировал на письмо Светланы, потому что она обратилась к русской интеллигенции, а я ответил, что давно никакой такой интеллигенции нет, а есть только отдельные люди, некоторые из которых способны к эмпатии, к сочувствию, к солидарности.

– А насколько важна здесь количественность?

– Дело в том, что если сейчас начать выяснять кого больше – тех, кто за свободу в Беларуси, или тех, кто против нее, наверное, количественно, возможно, будет, что больше против. Но для меня это не имеет абсолютно никакого значения! Те люди, которым я привык доверять, которых привык уважать, мнениями которых я дорожу, вот они все примерно думают, как я. И меня это очень радует. Если сформулировать то, что мы там наблюдаем, то вооруженные бандиты, которых политкорректно почему-то называют – силовики, сейчас пошли вразнос. Они пустились во все тяжкие. Они могут сделать все что угодно, потому что Лукашенко просто всеми клешнями и когтями вцепился во власть. Конечно, он просто так сам не уйдет, это уже совершенно очевидно. Вопрос – в каком виде его вынесут. Скорее всего, это сделают те же самые силовики, но чуть позже. То, что он в качестве президента не жилец, – это для меня очевидно, потому что белорусское общество его не принимает, оно как организм, который созрел и отказывается принимать эту пищу.

– Причем все слои этого общества.

– Именно! У нас в России считается, что светоч прогресса – это интеллигенция, которую я не вижу перед собой, а в Беларуси это именно народ! Народ в контексте нашей истории – это либо просто слово из первого абзаца Конституции, либо объект манипуляции политических жуликов и спекулянтов. А народа, в общем-то, нет – есть население, состоящее из разных людей от самых прекрасных интеллектуальных и благородных до самых подлых и примитивных. И все это россияне – и те, и другие.

Еще в самом начале протестов ПЭН-Москва, ассоциация "Свободное слово" и Петербургский ПЕН-клуб выступили в поддержку протестующих в Беларуси. С письмами к Светлане Алексиевич обратились российские писатели Денис Драгунский и Людмила Улицкая.

В интервью телеканалу "Настоящее время" писатель другого поколения Дмитрий Глуховский выразил свое восхищение гражданами Беларуси, отстаивающими право защищать свой голос:

"Мои симпатии однозначно, 100% на стороне белорусского народа. Я восхищаюсь мужественностью этих людей, мужественностью, в частности, Светланы Алексиевич, которая решилась на то, чтобы в свои преклонные годы снова стать частью борьбы своего народа за достоинство и свободу.

У нас в стране мы часто видим людей, которые, казалось бы, должны уже задуматься о душе, но продолжают постукивать или обслуживать режим", – сказал Глуховский.

Писатель Виктор Шендерович обращает внимание на реакцию на белорусские протесты мировой общественности.

– Проблема в глубоком кризисе европейской и мировой демократии, – говорит Виктор Шендерович, – потому что нашими либеральными, демократическими инструментами – выборами – пользуются тираны. Они адаптировались, они "выигрывают" все выборы, а Европа пожимает плечами, мнется, разводит руками, выражает озабоченность – ничего сделать с тираном нельзя, ни с Лукашенко, ни с Путиным, ни с кем-то другим. Тиран захватил власть, узурпировал. Это фактически банда, которая с акцентом на силовиков и судебные репрессии держит власть внутри. И мир ничего не может сделать. Вот главный очередной вывод. Собственно говоря, это можно было сказать и после Осетии в 8-м году, и после Украины в 14-м, после отравлений, убийств, после Немцова. Мир выражает озабоченность, говорит дежурные слова, но сделать ничего не может – слишком все завязано на страх что-то менять кардинально. Рейгана и Тэтчер нет поблизости. Людей идеологических, которые готовы были бы объяснить необходимость некоторых жертв ради того, чтобы сломать спину тираническому режиму и довести дело до конца. Слишком много бабла зависит от этого. И никто, или почти никто, не хочет и не готов пожертвовать просто баблом и спокойствием ради идеалов демократии, которыми все клянутся. Это серьезная и глобальная проблема. Повальная шредеризация европейской политики сделала Путина наглым. Герхард Шредер был ключевым показательным моментом, потому что если можно канцлера Германии купить за кубометр газа, то бояться совершенно нечего, все это съедят, и все будет нормально. Случай с Лукашенко – это, конечно, тоже Путин, потому что ясно, что как только за спиной Лукашенко встал Путин, Европа немедленно оказалась в привычном жалком положении выражающих озабоченность. Но озабоченность можно выражать, как в Венесуэле, пока все не погибнут.

– ​Можно ли это назвать беспомощностью?

– Это можно назвать предательством, деградацией, можно назвать реалполитик, можно назвать здравомыслием, это вопрос терминологии. Называть можно как угодно, но от этого никому особенно легче не станет. Все озабоченности, которые выражает Запад, ничего не стоят без каких-то действий, которые могут изменить ситуацию. А фактически сегодня народ Беларуси, высказавший внятно свою волю, имеет дело с вооруженной бандой, которая его – этот народ – уничтожает. И Европа ничего не может сделать, и в общем, не особенно собирается, а продолжает разводить руками и выражать озабоченность. Все это очень печально.

– ​Из известных нам членов Координационного совета оппозиции в Белоруссии на свободе осталась только Светлана Алексиевич. Есть ощущение, что Лукашенко с ней боится мировой огласки – ​все-таки нобелевский лауреат. Советские власти с Сахаровым и Солженицыным так не церемонились.

Повальная шредеризация европейской политики сделала Путина наглым

– Немножечко суровость смягчается, если считать от абсолютного ада, от испанской инквизиции. В этом смысле – да, конечно, Колесникову 15 лет назад просто бы обезглавили и закопали в лесу, как и всех остальных. Сейчас в этом смысле что-то сдвинулось… Они чего-то все-таки боятся. Тут можно сказать, что за полвека немножко сдвинулись нормы, но это малое утешение для всех остальных. Они берут заложников и потом ими торгуют. Вот взяли Колесникову, а могут взять Алексиевич, и потом мир будет долго-долго биться за ее свободу. И в обмен на снятие или недопущение каких-то санкций – отпустят. Это практика бандита, этим промышляет Путин, этим промышляют все авторитарные тиранические режимы.

Одним из первых в поддержку белорусских коллег выступил художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин. " Я видел такие кадры только в кино. Но никогда не мог себе их представить в 2020 в Беларуси..." – ​написал на своей странице в инстаграме продюсер Александр Роднянский под фотографией, сделанной в эти дни в Беларуси. Актриса, режиссер и музыкант Оксана Мысина в ближайшее время представит видеоспектакль, основанный на белорусских событиях последних недель. Мысина, как и многие другие неравнодушные деятели культуры, обратилась к гражданам Беларуси.

"Дорогие белорусы! Все эти дни, ночи, недели я, как и очень многие мои соотечественники, пристально, не отрываясь, следила шаг за шагом за развитием событий на вашей родине. Каждый день – новая атмосфера. Каждый день волнительные события разворачивались и продолжают разворачиваться на наших глазах. Бело-красно-белая эволюция – так я это называю. Это абсолютно новое эпическое действо, но я прекрасно понимаю, что для вас, дорогие белорусы, это никакое не действо, это ваша жизнь, это ваше будущее. Я хочу выразить вам свое восхищение вашей силой духа, сплоченностью, невероятной организованностью и в высшем смысле красотой и силой. Страшная и бездушная государственная машина вранья не смогла подавить вас, ваш дух, ваше неумолимое желание перемен и стремление к демократическим ценностям. Ваши лидеры – Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, Мария Колесникова – на сегодняшний день оказались в непростой ситуации, но каждая из этих замечательных молодых женщин продолжает в полной мере осуществлять свою миссию лидеров. Им невозможно не доверять. Их ум, мудрость, отвага потрясают меня до глубины души. А то, как повела себя Мария Колесникова, не давшая себя насильно выдворить из Белоруссии, - это поистине героический поступок, не знающий себе равных. Я преклоняюсь.

Я нахожусь в непосредственном контакте с одним из членов Координационного совета Андреем Курейчиком, моим другом и коллегой. Только вчера Андрей закончил и прислал мне свою новую очень сильную пьесу, написанную в эти самые исторические дни. Она о том, что происходит, непосредственно происходит на вашей земле сейчас. Сегодня я начинаю репетировать это произведение с российскими актерами. И на днях мы представим эту новую пьесу широкой общественности. Мой муж Джон Фридман переводит пьесу на английский язык. И уже десять театров в Штатах и Англии готовы представить ее с пылу с жару своей аудитории.

Внедрение наших пропагандистов на белорусское телевидение – это позор и диверсия со стороны России!

Мне очень важно заявить сегодня еще о том, что я глубоко осуждаю внедрение наших пропагандистов на ваше телевидение. Это позор и диверсия со стороны России! Я требую их возвращения восвояси. Негоже, господа телевизионщики, распространять вирус вранья дальше собственного огорода! Самоизолируйтесь. Меня волнует и я негодую от информации о том, что так называемые "зеленые человечки" начинают орудовать на белорусской земле. Я считаю, что это дискредитирует Россию в глазах мировой общественности. И я расцениваю это как акт вандализма в отношении нашего братского народа. "Зеленым человечкам" я предлагаю задать законный вопрос своим командирам: на каком основании мы должны совершать подлость? На каком основании мы должны заниматься подонством – поднимать руку на безоружных людей?! Я очень надеюсь на скорую и счастливую победу белорусского народа в борьбе за свои права, за свое достоинство, за справедливость!

Я бы хотела обратиться сейчас к Светлане Алексиевич. Дорогая Светлана Александровна! Мы видим, какому беспрецедентному давлению вы подвергаетесь. Это вопиющий беспредел! Руки прочь от лауреата Нобелевской премии по литературе, от светила нашего времени! Знайте, мы с вами! Учимся у вас! Готовы бить во все колокола, чтобы помочь остановить террор. Мы на вашей стороне, и на вашей стороне свет, на вашей стороне любовь! Мое сердце с вами!"