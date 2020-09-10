Суд перевел под домашний арест ключевого фигуранта дела Фургала

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя смягчил меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Смягчить меру пресечения фигуранту Мистрюкову попросил Следственный комитет. Как пишет ТАСС, фигурант дела признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Мистрюкову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября 2020 года", — сказала агентству до заседания пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Причина решения — заболевание Мистрюкова, а не сделка со следствием, заявила его защита. "Заболевание — вот основная причина изменения меры пресечения, потому что сидел бы он и сидел со сделкой", — сказал адвокат Алексей Ульянов.

В ОНК сообщали, что Мистрюков болен раком и теряет зрение.Накануне экс-партнер Фургала заявил следствию, что тот является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

Мистрюкова, бывшего партнера Фургала по бизнесу, задержали еще в ноябре 2019 года. Его обвиняли в организации тех же заказных убийств, что сейчас вменяют Фургалу. Мистрюков не признавал свою вину, но через два месяца отказался от своих защитников в пользу адвоката по назначению, признал свою вину и дал показания на других фигурантов дела. в ОНК предполагали, что Мистрюков пошел на сделку под давлением.