Суд перевел под домашний арест ключевого фигуранта дела Фургала

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя смягчил меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Смягчить меру пресечения фигуранту Мистрюкову попросил Следственный комитет. Как пишет ТАСС, фигурант дела признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
"В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Мистрюкову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября 2020 года", — сказала агентству до заседания пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Причина решения — заболевание Мистрюкова, а не сделка со следствием, заявила его защита. "Заболевание — вот основная причина изменения меры пресечения, потому что сидел бы он и сидел со сделкой", — сказал адвокат Алексей Ульянов.
В ОНК сообщали, что Мистрюков болен раком и теряет зрение.Накануне экс-партнер Фургала заявил следствию, что тот является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.
Мистрюкова, бывшего партнера Фургала по бизнесу, задержали еще в ноябре 2019 года. Его обвиняли в организации тех же заказных убийств, что сейчас вменяют Фургалу. Мистрюков не признавал свою вину, но через два месяца отказался от своих защитников в пользу адвоката по назначению, признал свою вину и дал показания на других фигурантов дела. в ОНК предполагали, что Мистрюков пошел на сделку под давлением.
- Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, когда с большим преимуществом победил на выборах кандидата от "Единой России". 9 июля этого года его задержали и почти сразу отправили в Москву, где арестовали на два месяца. Политика обвинили в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского в 2004–2005 годах. По версии следствия, у Фургала была своя банда киллеров. Бывший губернатор все обвинения отрицает.
- С момента ареста Фургала и его отстранения от должности в Хабаровске проходят ежедневные акции в его поддержку. По выходным митинги и шествия собирают десятки тысячи людей. Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования экс-губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".
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