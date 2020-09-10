Штаб Навального сообщил о доме дочери главы Ленобласти в Ницце

Активисты штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге рассказали о недвижимости в Ницце, которая предположительно принадлежит дочери губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко - Юлии.

По информации активистов, Юлия Дрозденко вместе со своим мужем - гражданином Франции - владеют компанией Richard Partnership. На эту фирму оформлен дом в центре Ницце, который компания приобрела в 2014 году за 1 миллион 225 тысяч евро (57 миллионов рублей). Кроме того, Richard Partnership владеет кафе La Tapenade, которое купили за 625 тысяч евро (39 миллионов рублей). При этом ни Дрозденко, ни её супруг не занимались раньше бизнесом, а до 2019 года недвижимостью в Ницце владел Юрий Дрозденко - отец губернатора Ленинградской области.

Получить комментарий пресс-службы губернатора не удалось.

Александр Дрозденко в 2012 году был назначен губернатором Ленинградской области. Его жена занимается бизнесом. По данным "Делового Петербурга", в 2016 году её состояние оценивалось в 4,5 миллиарда рублей. По данным последней декларации за 2019 год, Дрозденко заработал более 6 миллионов рублей, а его супруга более 16 миллионов рублей.