ЦИК может ликвидировать партию племянника Путина

Центризбирком может ликвидировать до конца года партию двоюродного племянника президента России Владимира Путина Романа Путина. Об этом пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко. Партия семь лет подряд не участвует в выборах, как того требует закон.

Предприниматель Роман Путин возглавил партию "Народ против коррупции” в середине лета, вступив в неё в конце июня. Ранее в интервью “Коммерсанту” он заявил, что рассчитывает на попадание в Госдуму. Путин — сын двоюродного брата президента России, он служил в ФСБ, а также входит в советы директоров четырёх банков, у каждого из которых были отозваны лицензии.

Путин заявил “Коммерсанту”, что партия “оперативно вышла на муниципальные выборы” и создаёт сеть региональных отделений. Он сказал, что рассчитывает, что это поможет избежать ликвидации.