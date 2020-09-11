По факту протестной акции в Минске 6 сентября возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестной акции в Минске, которая прошла 6 сентября.

Выступления противников президента Александра Лукашенко собрали в то день, по ряду оценок, не менее 100 тысяч человек. МВД страны сообщало, что в протестных акциях в минувшее воскресенье участвовали около 31 тысячи жителей, более 600 – были задержаны. Очевидцы сообщали, что сотрудники милиции действовали жестко.

В пятницу Следственный комитет сообщил о четырёх подозреваемых в нарушениях общественного порядка. Ведомство указало на факты неповиновения требованиям милиции, нарушение работы ряда учреждений и организаций, общественного транспорта. Власти утверждают, что транспортному коммунальному предприятию причинён крупный материальный ущерб.

В Белоруссии уже чуть более месяца продолжаются многотысячные протесты против официальных итогов президентских выборов, на которых главой государство был переизбран Лукашенко на шестой срок подряд. Участники протестов заявляют о фальсификации итогов голосования и победе на выборах кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Выступления с требованием пересмотра результатов выборов или проведения повторного голосования, а также отставки Лукашенко поддержал ряд крупных белорусских предприятий. 11 сентября в Минском областном суде рассматривают законность забастовки на "Беларуськалии". В поддержку у здания суда собрались около трех десятков человек. Проезжающие машины сигналят в знак поддержки. Молодого человека в оранжевой каске и с плакатом "Нет насилию" посадили в подъехавший автобус, люди кричали "Отпустите!", "Вас тоже всех посадят!", передаёт портал Tut.By.

Задержанного днём ранее журналиста Дмитрия Семченко, бывшего телеведущего канала ОНТ, в пятницу приговорили к 15 суткам административного ареста. Его признали виновным по статье о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий - за митинг 16 августа на проспекте Победителей. Сам Семченко утверждает, что ни в какой акции в тот день не участвовал, а просто присутствовал на ней, чтобы пообщаться с людьми как журналист. Тогда он еще был начальником президентского пула. С ОНТ Дмитрий Семченко уволился месяц назад. По словам его жены Юлии, он очень плохо относится к тому, что происходит в стране.

Среди прочего, также стало известно, что анонсированный ранее рабочий визит Александра Лукашенко в Москву и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится 14 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отрицательно ответил на вопрос, планируется ли подписание каких-либо документов. Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах. Позднее российский президент сообщил, что сформировал по просьбе официального Минска резерв из сотрудников правоохранительных органов на тот случай, если события в соседней стране выйдут из-под контроля и начнутся погромы.

Великобритания, страны Евросоюза заявили, что не признают итоги выборов в Белоруссии и призвали власти этой страны остановить преследование и насилие в отношении участников массовых протестов. Госсекретарь США Майк Помпео подчеркивал, что Вашингтон не считает прошедшие в Белоруссии выборы свободными и честными.

Сам Лукашенко не раз говорил, что эти выступления организованы и спонсируются из-за рубежа.