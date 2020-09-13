Задержан глава новороссийского отделения "Справедливой России"

В Новороссийске сотрудниками полиции задержан глава местного отделения партии "Справедливая Россия", депутат городской думы Михаил Ерохин. Его подозревают в получении взятки.

По версии следствия, Ерохину заплатили более двух миллионов рублей за отказ от провокаций на участках для голосования, по официальной формулировке - за отказ от "ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных граждан".

"Передача денег Ерохину от представителя администрации муниципального образования задокументирована", - сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В воскресенье в Новороссийске проходят выборы депутатов городской Думы по 35 одномандатным избирательным округам. Михаил Ерохин - один из 22 кандидатов от "Справедливой России". Также он является действующим депутатом гордумы.

В партии "Справедливая Россия" задержание Ерохина пока не комментировали.