В Иркутске лидирует врио Кобзев. Наблюдатели говорят о скупке голосов

В ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, где сегодня проходили выборы в рамках единого дня голосования, избирательные участки уже закрылись, идёт подсчёт голосов.

По данным Центризбиркома, на выборах губернатора Иркутской области после обработки 10 процентов бюллетеней лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев, набирая более 60 процентов голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Щапов.

Выборы в Иркутской области вызывают интерес комментаторов, поскольку на прошлых выборах губернатором там был избран представитель КПРФ Сергей Левченко. В декабре прошлого года он ушёл в отставку – как утверждается, под давлением Кремля, – и замглавы МЧС Кобзев был назначен на его место. Кобзев не стал баллотироваться от "Единой России" и пошёл на выборы как самовыдвиженец.

Как сообщает ряд СМИ, в частности "Открытые медиа" и штаб Навального, сразу на нескольких участках Иркутской области наблюдателям удалось зафиксировать скупку голосов. Публиковались также объявления о голосовании за деньги. По сведениям штаба Навального, деньги предлагали за поддержку провластных кандидатов, в том числе и Кобзева. Впрочем, в Общественной палате России назвали информацию о покупке голосов фейком. Штаб кандидата от КПРФ Михаила Щапова зафиксировал 80 нарушений с начала голосования в регионе. Областной избирком удовлетворил 14, в одном случае были отменены итоги голосования на одном из участков.

В целом голосование в разных регионах России проходит при относительно низкой явке. В большинстве регионов она ниже 50 процентов (в Иркутской области – около 25), и это несмотря на то, что голосование проводилось в три дня. Движение в защиту прав избирателей "Голос" охарактеризовало поведение значительного числа участковых и территориальных избирательных комиссий как "правовой произвол", отметив нарушения прав наблюдателей и даже агрессию со стороны членов комиссий по отношению к общественным контролёрам. "Голос" пишет и о других нарушениях и возможных фальсификациях.