Подарки от Медведева. Цена "вертолетных денег" партии власти

Появится ли в России минимальный гарантированный доход для граждан страны? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Есть в России видный политический деятель, который периодически выступает с, мягко говоря, неожиданными инициативами. И эти инициативы неизменно вызывают серьезные сомнения относительно того, в какой стране и в каком мире данный политический деятель существует.

Вы, конечно, поняли, что речь о бывшем президенте Российской Федерации, экс-премьере, младшем партнере по властному тандему, а ныне председателе партии "Единая Россия" Дмитрии Медведеве. Чего стоит только одна его прошлогодняя идея ввести в России четырехдневную рабочую неделю. Тогда Медведев еще возглавлял правительство. И после его неожиданного высказывания подчиненные Дмитрия Анатольевича пару недель потратили на то, чтобы объяснить взбудораженным гражданам, почему им в обозримом будущем не светит третьего выходного дня в неделю.

Полная видеоверсия программы:

И вот на прошлой неделе глава правящей партии снова попал на первые полосы. На специальном онлайн-совещании с руководством "Единой России" он поручил сосредоточиться на подготовке "Народной программы", с которой партия пойдет в следующем году на парламентские выборы, и проработать вопрос о введении в России минимального гарантированного дохода, который будет выплачиваться всем без исключения гражданам страны.

Насколько это предложение актуально именно для России, разбиралась Алена Вершинина:

Алена не случайно обратилась за комментариями именно к Сергею Гуриеву и Олегу Вьюгину. Они были соавторами опубликованного весной фондом "Либеральная миссия" доклада "Коронакризис 2020", где предлагалось оказать прямую помощь населению и бизнесу на время действия введенных государством ограничений. Собственно, Сергей Гуриев тогда и высказался за раздачу так называемых "вертолетных денег" всем без исключения.

Такая мера резко усиливала риск разгона инфляции

Стоит напомнить, что и министр финансов Антон Силуанов, и глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина еще тогда – в апреле – популярно объяснили, почему правительство не станет тратить резервы на раздачу денег. Такая мера резко усиливала риск разгона инфляции и создавала угрозу финансовой стабильности. С аналогичной оценкой выступил тогда и глава Сбербанка Герман Греф.

И вот теперь, полгода спустя, когда вся эта дискуссия давно потеряла актуальность хотя бы потому, что большинство введенных на национальном уровне ограничений государство сняло, появляется Дмитрий Медведев и на "голубом глазу" предлагает не экстраординарную временную меру на время действия чрезвычайных для страны обстоятельств, а постоянную практику.

Проще всего взять калькулятор и подсчитать, во сколько эта мера может обойтись государству

В апреле я склонен был согласиться с предложением Сергея Гуриева, понимая, что его реализация действительно может вызвать рост цен, но считая при этом инфляцию "меньшим из зол". Для того чтобы оценить разницу между временной поддержкой и постоянными выплатами, проще всего взять калькулятор и подсчитать, во сколько эта мера может обойтись государству. Возьмем за отправную точку прожиточный минимум – меньше-то платить странно, мера тогда вообще всякий смысл потеряет.

Итак, в среднем по России размер прожиточного минимума составляет почти 11 тысяч рублей. Если платить всем без исключения, тратить придется более полутора триллионов рублей в месяц. Потратить за три-четыре месяца от 4 до 6 триллионов правительство вполне могло себе позволить. Особенно если учесть, что в Фонде национального благосостояния к апрелю скопилось около 13 триллионов рублей, и сейчас размеры Фонда находятся примерно на том же уровне. Так что за четыре месяца выплат правительство потратило бы только половину своих резервов.

Очевидная утопия, если не сказать – покушение на основы сложившегося в России миропорядка

А теперь представим, что Государственная дума принимает предложение главы "Единой России" и в стране появляется минимальный гарантированный доход. Полтора триллиона в месяц – это 18 триллионов в год. Все доходы федерального бюджета в этом году до этой суммы не дотягивают. Чтобы выплачивать всем россиянам прожиточный минимум, придется либо удвоить бюджет, то есть в два раза повысить налоги и сборы, либо фактически распустить государство и прекратить тратить деньги на оборону, безопасность, содержание чиновников, медицину, образование, остановить финансирование социальных программ. То есть лишить всю государственную братию – депутатов и чиновников – основного источника их благосостояния, "азартных игр" с бюджетными статьями. Очевидная утопия, если не сказать – покушение на основы сложившегося в России миропорядка.

Есть, правда, третий вариант – включить "печатный станок", допечатывать по полтора триллиона в месяц, их и раздавать. Но тут я даже боюсь предположить, сколько будут стоить доллар, евро и килограмм гречки уже через час после того, как такое решение будет принято.

Я понимаю, что Дмитрий Медведев давно живет в светлом высокотехнологичном будущем, где производством товаров и услуг заняты "умные" роботы, а экономическая функция человека свелась исключительно к потреблению. Проблема в том, что его идеи, которые он периодически подкидывает из своего "прекрасного далЁка", и его "простые решения" уводят в сторону от реальных проблем и дискредитируют сами попытки их решения.

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