Цена отравления. Россия на пути к статусу "империи зла"

Почему отравление Алексея Навального может коснуться в России каждого? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Осень в России началась не слишком удачно, и это еще мягко сказано. Главное событие первой недели сентября выпало на 2-е число, среду. Именно в этот день в 5 часов пополудни по московскому времени правительство Германии опубликовало официальное заявление о том, что российский политик Алексей Навальный совершенно определенно был отравлен веществом из группы "Новичок".

Полная видеоверсия программы:

Я не случайно так точно указал время появления этого сообщения, поскольку именно оно спровоцировало обвал рубля и российского фондового рынка, который начался ровно в пять часов вечера и получил новый импульс после состоявшегося через час выступления канцлера Германии Ангелы Меркель:

Ангела Меркель сказала (фрагмент):

"Специальная лаборатория бундесвера предоставила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению. Таким образом, можно с уверенностью сказать: Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать. И я от имени всего федерального правительства осуждаю это самым решительным образом...

Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснение по этому поводу

... во второй половине дня МИД Германии проинформировал российского посла о результатах расследования. Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснение по этому поводу. Сейчас возникают очень серьезные вопросы, на которые может ответить и должно ответить только правительство России. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира. Мир будет ждать ответов. Мы проинформируем наших партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования. Мы проведем совместные консультации и в свете российских заявлений примем решение о соответствующей совместной реакции".

Никаких предпосылок для падения рубля или российских акций в среду в первой половине дня не было. Скорее наоборот. Американские и европейские индексы росли, и внешний фон был вполне благоприятным для роста. Внутренние новости и вовсе демонстрировали сплошной позитив. В СМИ полным ходом раскручивался прогноз Международного валютного фонда, согласно которому российская экономика от кризиса пострадает не так сильно, и это позволит России выйти на пятое место в мире по размерам валового продукта (правда, пересчитанного по паритету покупательной способности). Забытая было тема вхождения страны в пятерку мировых экономик начала раскручиваться с новой силой.

Держатели акций российских компаний стали беднее на 5 с лишним миллиардов долларов

Я не случайно говорю о новостном фоне, который предварял последующие события. Списать обвал рубля и распродажу российских акций ни на что другое не получится. Причинами послужили именно новость об отравлении Алексея Навального "Новичком" и довольно жесткое требование к российским властям ответить на ряд вопросов, которое прозвучало в выступлении канцлера Германии.

А теперь о конкретных цифрах. За полтора часа доллар подорожал почти на полтора рубля, примерно на 2 процента, после чего его курс прочно закрепился на уровне выше 75 рублей. Курс евро вырос на рубль и 60 копеек, вплотную приблизившись к 90 рублям. Валютный индекс РТС, который в начале дня пытался расти, рухнул на 3,2 процента. Держатели акций российских компаний за эти полтора часа стали беднее на 5 с лишним миллиардов долларов.

Представление о том, что российский фондовый рынок – развлечение для богатых, которым деньги девать некуда, сильно устарело. Пенсионная реформа и осознание того, что уже нынешнее поколение, которое причисляет себя к "среднему" возрасту, в старости никто кормить не собирается, кризис доверия к российским финансовым институтам, снижение ставок по депозитам, которые давно не покрывают никакую инфляцию, – все это толкает на фондовый рынок остатки российского среднего класса. Буквально на днях Московская биржа опубликовала данные о количестве розничных клиентов. Их число приближается к 6 с половиной миллионам, а с начала года и до конца августа биржевыми счетами обзавелось 2 миллиона 400 тысяч человек.

Так вот, отравление Алексея Навального нанесло ущерб этим 6 с половиной миллионам россиян, большинство которых – представители исчезающего среднего класса. И 5 миллиардов долларов ущерба – цифра не окончательная, поскольку она не учитывает потери тех, кто инвестировал в российские государственные и корпоративные облигации, тоже сильно подешевевшие.

За отравление лидера российской оппозиции россияне расплатятся повышением "инфляционного налога"

А теперь об ущербе, который нанесен всем без исключения гражданам России – богатым, бедным, пенсионерам и госслужащим, патриотам и вольнодумцам. Падение рубля ударит по их кошелькам, причем уже довольно скоро. Те самые полтора-два процента, на которые рухнула российская национальная валюта, будут заложены в цены на импортные товары, да и не только на импортные. Как показывает практика, "отечественный производитель" переписывает ценники с не меньшим энтузиазмом, чем это делают те, кто торгует привозным товаром. Так что за отравление лидера российской оппозиции россияне расплатятся повышением "инфляционного налога". Для кого-то это будет означать рост расходов, а кому-то придется переходить на более дешевые и менее качественные продукты. Но пострадают все.

И это только первая реакция рынков. Последствия и для экономики России, и для ее жителей могут оказаться куда как более серьезными. Чтобы их оценить, попробуем разобраться, что именно вызвало такую сильную реакцию. Слова Ангелы Меркель о консультациях с партнерами по Евросоюзу и НАТО были поняты однозначно: международные санкции. О том, каких совместных действий стран Запада в связи с отравлением Алексея Навального можно ожидать, расскажет наша коллега Алена Вершинина:

Мы должны ответить на единственно понятном Путину языке – это торговля газом

"Ситуация с "Северным потоком – 2", судьба которого повисла на волоске после отравления Алексея Навального, заслуживает того, чтобы на ней остановиться отдельно. До последнего времени немецкий канцлер довольно жестко противостояла попыткам США торпедировать этот проект. Буквально накануне заявления по Навальному – 1 сентября – Ангела Меркель в Мекленбурге заявила, что газопровод должен быть достроен.

Однако уже в четверг, 3 сентября, стало очевидно, что защищать проект, в реализации которого участвует ряд немецких компаний, придется не только от США, но и от партнеров Германии по Евросоюзу, и, что самое неприятное, на внутриполитическом поле Германии. Оппозиционный блок, в который входит партия зеленых, уже потребовал ввести санкции против газопровода. Более того, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в интервью "Немецкому радио" заявил буквально следующее:

"Должна быть европейская реакция. Мы должны проводить жесткую политику, мы должны ответить на единственно понятном Путину языке – это торговля газом".

Так что политические издержки для Ангелы Меркель в деле защиты "Северного потока – 2" могут оказаться неприемлемо высокими. В понедельник, 7 сентября, она уже не исключила, что ситуация вокруг Алексея Навального "может сказаться на судьбе газопровода".

В одну лодку в Владимиром Путиным и окончательно утратившим связь с реальностью Александром Лукашенко ни один вменяемый политик усаживаться сейчас не захочет. Так что в числе особо пострадавших от действий отравителей Навального, вполне вероятно, окажется и "Газпром", точнее, его акционеры, работники, топ-менеджеры. А заодно и российский бюджет.

Туризм, а также деловые, научные, культурные и прочие командировки могут быть сведены к минимуму

Кстати, о бюджете. Я уже писал о трудностях, с которыми в последнее время сталкивается российское министерство финансов, когда пытается разместить государственные облигации. Так вот, обвал рубля и распродажа рублевых активов эти трудности могут сделать непреодолимыми. Еще одно неприятное последствие для российского бизнеса и населения заключается в том, что после обвала рубля Банк России, скорее всего, прервет серию снижения ставок. А это значит, что бизнес и население не получат дополнительные возможности реструктурировать кредиты под более низкие проценты. Это среднесрочный риск, причем не самый страшный.

Хуже другое. Отравление лидера российской оппозиции может стать последней каплей, за которой последует стремительное движение к статусу "империи зла" в глазах остального мира. "Железный занавес", опустившийся из-за карантинных ограничений, может в обозримом будущем так и не подняться. На Западе примут тех, кто спасается от режима, травящего собственных граждан боевыми нервно-паралитическими веществами. Но туризм, а также деловые, научные, культурные и прочие командировки могут быть сведены к минимуму. И судя по реакции российских властей на ситуацию с отравлением Алексея Навального, такого развития совсем уж исключать нельзя.

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