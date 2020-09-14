Арестованный в Ливии политтехнолог Пригожина избран в Госсовет Коми

Сотрудничающий с предпринимателем Евгением Пригожиным российский политтехнолог Максим Шугалей избран в Госсовет республики Коми по партийному списку партии “Родина”, свидетельствует предварительные данные республиканской избирательной комиссии. Будущий депутат арестован в Ливии и находится под арестом — его подозревают в попытке вмешаться в несостоявшиеся президентские выборы в стране.

Шугалей — политтехнолог из Санкт-Петербурга, работавший на Пригожина на выборах в Мадагаскаре. В мае он был арестован в Триполи. Весной в стране должны были состояться выборы. Издание "Проект" сообщало, что Москва планировала поддержать на голосовании второго сына бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейфа Каддафи.

“Родина” набрала на выборах в Коми около 10 процентов голосов. Этого достаточно для получения одного мандата в однопалатном парламенте из 30 депутатов. Ранее издание “Медуза” сообщало, что кампанию партии в республике ведёт большая часть политической команды Пригожина.

Выдвижением Шугалея, утверждал источник издания в Администрации президента России, сотрудники предпринимателя надеялись упростить освобождение Шугалея из-под ареста. Аффилированные с Пригожиным издание РИА “Фан” отмечает, что после принятия полномочий Шугалей станет первым и пока что единственным российским депутатом, который сидит в частной тюрьме.