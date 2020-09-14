В Центральной избирательной комиссии отчитались о результатах расследования сообщений о "голосовании на пеньке" во время кампании по одобрению изменений в Конституцию. "Мы ставим точку в спекуляциях по поводу "голосования на пеньке"", — заявила глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, только три сообщения о «голосовании на пеньке» подтвердились, все остальные были признаны фейком.

Расследование установило, что "шумиха в Сети" началась с "Ульяновского пня". Он находится рядом с частным домом и члены семьи отмечают на этом месте праздники в течение уже нескольких поколений. "Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать", — заверили в ЦИК.

Второй случай — "Владимирский пень" — оказался популярным местом встреч и свиданий в одной из деревень Владимирской области. Рядом с ним организовали процедуру голосования, поскольку именно на этом месте жители "обсуждают новости, знакомятся, отмечают праздники".

Третий подтвержденный пень нашли в Брянской области. Он расположен рядом с домом пожилой избирательницы, которая пожелала проголосовать на своей придомовой территории, поскольку незадолго до этого перенесла пневмонию.

"Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками", — резюмировали в ЦИК.

Формат "всенародного голосования" позволил властям проводить голосование несколько дней, организовать надомное досрочное голосование, смотреть сквозь пальцы на вопиющую прямую агитацию чиновников за поправки, публикующиеся в разгар голосования экзитполы ВЦИОМ.

"Выявление свободной воли народа было невозможно с самого начала из-за тех правил, которые были сознательно созданы инициаторами поправок и организаторами голосования. При этом сфальсифицированы оказались и итоги голосования граждан, которому в реальности не соответствуют озвученные ЦИК России результаты – ни по явке, ни по проголосовавшим "да", ни по проголосовавшим "нет", – говорилось в заявлении движения "Голос". – В этом смысле прошедшее голосование действительно оказалось беспрецедентным и войдет в историю страны как пример покушения на суверенитет народа".

3 сентября в Верховный суд был подан коллективный иск с требованием отменить результаты голосования. Среди истцов были исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и журналист Илья Азар. Одно из оснований — голосование по закону должно состояться не раньше, чем через 30 дней после публикации указа президента. "Этот срок выдержан не был, поскольку отдельные виды "досрочки" начались через десять дней после издания указа президента о дате голосования", — указали истцы. Верховный суд отказался рассматривать этот иск.