Клиника "Шарите" вернула "повару Путина" миллион рублей

Берлинская клиника "Шарите", в которой находится после отравления Алексей Навальный, вернула петербургскому бизнесмену и "повару Путина" Евгению Пригожину миллион рублей, которые тот перечислил "на лечение" оппозиционера.

Как следует из сообщения комбината питания "Конкорд", бенефициаром которого является Пригожин, бизнесмен перечислил миллион 7 сентября, обратно деньги были получены в среду, 16 сентября.

Ранее Пригожин жертвовал миллион рублей Фонду борьбы с коррупцией, которым руководит Навальный. Это произошло после того, как оппозиционер, ещё до своего отравления, закрыл юридическое лицо фонда. Навальный заявил, что у него и ФБК нет 88 миллионов рублей, которые компания Пригожина "Конкорд" выиграла в судебном порядке.

Иск Пригожина был связан с расследованием, в котором Фонд борьбы с коррупцией обвинил "Конкорд" в поставках некачественной еды в московские детские сады и школы и вызванной этим вспышкой дизентерии среди детей и подростков.

Тем не менее, Навальный вернул миллион Пригожину. Он объяснил это тем, что "тошнит даже от мысли, что на нашем счёте лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины".

После этого Пригожин выкупил судебный долг ФБК у своей компании, чтобы Навальный должен был ему лично. Бизнесмен объяснил это желанием "раздеть и разуть" оппозиционера и его соратников.

Близкие Алексея Навального считают Пригожина одним из лиц, возможно причастных к его отравлению.