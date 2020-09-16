Клиника "Шарите" вернула "повару Путина" миллион рублей

Берлинская клиника "Шарите", в которой находится после отравления Алексей Навальный, вернула петербургскому бизнесмену и "повару Путина" Евгению Пригожину миллион рублей, которые тот перечислил "на лечение" оппозиционера.
Как следует из сообщения комбината питания "Конкорд", бенефициаром которого является Пригожин, бизнесмен перечислил миллион 7 сентября, обратно деньги были получены в среду, 16 сентября.
Ранее Пригожин жертвовал миллион рублей Фонду борьбы с коррупцией, которым руководит Навальный. Это произошло после того, как оппозиционер, ещё до своего отравления, закрыл юридическое лицо фонда. Навальный заявил, что у него и ФБК нет 88 миллионов рублей, которые компания Пригожина "Конкорд" выиграла в судебном порядке.
Иск Пригожина был связан с расследованием, в котором Фонд борьбы с коррупцией обвинил "Конкорд" в поставках некачественной еды в московские детские сады и школы и вызванной этим вспышкой дизентерии среди детей и подростков.
Тем не менее, Навальный вернул миллион Пригожину. Он объяснил это тем, что "тошнит даже от мысли, что на нашем счёте лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины".
После этого Пригожин выкупил судебный долг ФБК у своей компании, чтобы Навальный должен был ему лично. Бизнесмен объяснил это желанием "раздеть и разуть" оппозиционера и его соратников.
Близкие Алексея Навального считают Пригожина одним из лиц, возможно причастных к его отравлению.
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера.
- Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите". После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году. Позже это подтвердили несколько независимых европейских лабораторий - в частности, во Франции и Швеции.
- Лидеры европейских стран требуют от России провести тщательное расследование отравления Навального, а в случае отказа грозят новыми санкциями. Российские власти все подозрения в причастности к отравлению отвергают, называя их "голословными".
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За девять лет бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили более пяти тысяч госконтрактов на общую сумму 209 миллиардов рублей.
- Кроме того, Евгения Пригожина связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", а также с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список. Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.
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