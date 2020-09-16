Лукашенко лишил дипломатического ранга экс-послов Латушко и Лещеню

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга бывшего белорусского посла во Франции и Польше, а ныне члена президиума оппозиционного Координационного совета страны Павла Латушко.

Об этом в среду сообщило госагентство "Белта". Также дипломатического ранга лишен бывший посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня. Отмечается, что решение в отношении обоих принято за действия, "порочащие государственную (дипломатическую) службу".

Другим указом Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Координационный совет оппозиции был создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Целью объединения была названа передача власти в стране, где после президентских выборов 9 августа продолжаются многотысячные протесты против объявленной ЦИКом победы Лукашенко. На данный момент практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. Павел Латушко, который ранее также был министром культуры Белоруссии, сейчас находится в Литве, как и Тихановская. Лукашенко заявил, что Латушко, перейдя на сторону оппозиции, пересёк красную линию и ответит по закону.

Игорь Лещеня одним из первых поддержал участников акций против фальсификации результатов выборов и призвал положить конец милицейскому насилию. Позднее он подал заявление об отставке.

Василий Маркович недавно был вызван в МИД Латвии для разъяснения заявлений Лукашенко о том, что протесты в Белоруссии финансируются, в том числе из Риги, пишет Белорусская служба Радио Свобода.