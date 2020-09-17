На красноярца завели дело за осквернение георгиевской ленты

На 44-летнего жителя Красноярска возбудили уголовное дело об осквернении символа воинской славы России за фотографию свастики, сложенной из георгиевских лент. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, 22 февраля 2019 года местный житель на своей странице в одной из социальных сетей разместил изображение флага России с нацистской символикой, сложенной из георгиевской ленточки и надписями "негативного характера в адрес символа воинской славы России".

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из регионального Центра "Э".

По данным телеграм-канала "Борус" подозреваемого зовут Сергей К. и он возглавляет в Красноярске движение, отрицающее распад Советского Союза. Изображение, из-за которого сейчас завели дело Сергей разместил на странице соцсети "ВКонтакте" полтора года назад, подписав его "Какой флаг — такое и государство"..