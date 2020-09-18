На реконструкцию Дома правительства потратят более 5 млрд рублей

На реконструкцию здания правительства на Краснопремненской набережной в Москве, так называемого Белого дома, планируют потратить более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе правительства изданию сообщили, что у здания разрушено гидроизоляционное покрытие, сильно изношены инженерные системы, а кровля находится в аварийном состоянии, и предоставили фотографии и видео. На нём чиновники из-за протекающей крыши садятся в автомобили под зонтами.

Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято ещё в 2017 году при премьере Дмитрии Медведеве. В 2019 году была одобрена смета, но тогда сумма затрат не сообщалась.

Запланированный на эти цели один миллиард рублейв 2020 году был переведен в резервный фонд из-за пандемии.



В проекте федерального бюджета на ближайшие три года на поэтапную реконструкцию Белого дома выделено 5,27 миллиарда рублей. Часть этих денег пойдет на ремонт внутри здания (подземных гаражей, кровли, фасада, главной лестницы), часть — на благоустройство территории вокруг него.

Ранее стало известно, что правительство в течение двух лет выделит около 43 миллионов рублей на истребление ворон на крыше здания Белого дома.

Ремонт зданий другого государственного органа — Госдумы — оценивался в сумму более четырех миллиардов рублей.

Дом правительства был построен по проекту архитектора Дмитрия Чечулина в 1965-1981 годах. Здание сильно пострадало во время путча 1993 года, когда его обстреляли из танков. После этого его реконструировали.