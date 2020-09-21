Отель, где мог быть отравлен Навальный, проверил Роспотребнадзор

Администратор томского отеля Xander рассказала РИА Новости, что соратников Алексея Навального пустили в номер, где останавливался политик перед госпитализацией, с разрешения руководства.
По словам собеседницы агентства, комнату осматривали в её присутствии. "Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было", - сказала администратор отеля.
Также представитель администрации гостиницы рассказал агентству, что из-за сообщений об инциденте с Навальным и обнаружением в его номере бутылки с водой со следами вещества из группы "Новичок", заведение проверил Роспотребнадзор. "Роспотребнадзор взял смывы, и ничего там не нашли, номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно", — рассказали в Xander Hotel. "Если бы что-то было, мы бы уже не работали", — заявила администратор гостиницы.
Она также рассказала, что история с бутылкой её шокировала. Воду, по её словам, гостиница заказывает у проверенного поставщика. "Почему столько бутылок оказалось в номере, я не знаю. [Навальный] заселялся в номер один", - добавила администратор Xander Hotel, которая присутствовала при осмотре гостиничного номера соратниками Алексея Навального.
- Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами отравления 20 августа в Омске – ему стало плохо на борту самолёта Томск-Москва. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Более двух недель политик провёл в коме.
- О том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичок", сообщили власти Германии со ссылкой на результаты анализов в лаборатории бундесвера, которые позже подтвердили в лабораториях Франции и Швеции. Обстоятельства отравления по-прежнему неизвестны. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что следы яда нашли, в том числе на бутылке, из которой пил Навальный.
- 17 сентября соратники Навального рассказали, что бутылку со следами отравляющего вещества они забрали из отеля Xander, где политик остановился во время поездки в Томск. Следы "Новичка" на бутылке не означают, что он был отравлен этой водой, а только то, что Навальный контактировал с ней после отравления.
- Власти России сомневаются в том, что Навальный был отравлен, утверждая, что в анализах, взятых у него в России, яда не обнаружили.
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