Отель, где мог быть отравлен Навальный, проверил Роспотребнадзор

Администратор томского отеля Xander рассказала РИА Новости, что соратников Алексея Навального пустили в номер, где останавливался политик перед госпитализацией, с разрешения руководства.

По словам собеседницы агентства, комнату осматривали в её присутствии. "Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было", - сказала администратор отеля.

Также представитель администрации гостиницы рассказал агентству, что из-за сообщений об инциденте с Навальным и обнаружением в его номере бутылки с водой со следами вещества из группы "Новичок", заведение проверил Роспотребнадзор. "Роспотребнадзор взял смывы, и ничего там не нашли, номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно", — рассказали в Xander Hotel. "Если бы что-то было, мы бы уже не работали", — заявила администратор гостиницы.

Она также рассказала, что история с бутылкой её шокировала. Воду, по её словам, гостиница заказывает у проверенного поставщика. "Почему столько бутылок оказалось в номере, я не знаю. [Навальный] заселялся в номер один", - добавила администратор Xander Hotel, которая присутствовала при осмотре гостиничного номера соратниками Алексея Навального.