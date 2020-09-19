Один из разработчиков "Новичка" подтверждает информацию, которую Радио Свобода предоставили власти Германии.

18 сентября Радио Свобода получило официальный ответ пресс-службы правительства Германии на вопрос о том, где именно был обнаружен яд, которым отравили Алексея Навального, проходящего лечение в клинике Шарите в Берлине: "Яд был обнаружен не только в теле, но и на теле" оппозиционного политика – и это яд группы "Новичок".

Представитель пресс-службы правительства Германии Рафаэль Шлагер в телефонном разговоре с корреспондентом "Свободы" сослался именно на эти слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в телевизионном ток-шоу, которое вышло в эфир 10 сентября. На 21-й минуте видео он, в частности, заявил: "Косвенными уликами, которыми мы располагаем, является яд, обнаруженный в теле господина Навального, и не только в его теле, но ещё и на его теле – и это яд группы "Новичок".

Обращение "Свободы" за разъяснением к правительству Германии было связано с тем, что 17 сентября в инстаграме Алексея Навального и на сайте "Проект" появились материалы о происхождении бутылки воды, на которой, по утверждениям соратников оппозиционера, были позднее в Германии обнаружены следы отравляющего вещества из группы "Новичок".

19 сентября редакция получила письмо от одного из разработчиков "Новичка" – Владимира Углева. "Мною, после получения на конец-то всей картины и сведений, а самое главное динамики поражения и попыток лечения Алексея в омской больнице, особенно факта, что атропинизация дала отрицательный результат, о чём было сказано лечащими врачами, как и случаи попытки отравления в Солсбери, был сделан вывод, что это очередная попытка отравления одним из представителей "Новичка", – пишет Углев редакции Радио Свобода. Ученый замечает, что сделал бы этот вывод несколько раньше, если бы информация в СМИ точно отражала картину происходящего с Алексеем Навальным в самолёте: "Первоначально было сообщение, что Алексей практически без видимых причин впал в кому, что на самом деле было не так, а в искусственную кому он был введён уже врачами омской больнице, это было самым главным их действием, как и то, что они не стали проводить попытки лечения атропинизацией, увидев, что это приводит к ухудшению показателей его жизнедеятельности. Так что, с моей точки зрения, врачи, которые непосредственно вели Алексея первые 44 часа в омской больнице действовали в столь непонятных условиях грамотно, тем более, что результаты анализа отправленных ими проб, вероятнее всего, крови и мочи Алексея были отрицательными на присутствие в них фосфорорганики. Уверен, что они прежде всего сняли с Алексея всю одежду и провели санитарную обработку кожи, что прекратило новое поступление ОВ в организм, в наибольшей степени, как я полагаю, с поверхности кожи рук".

Владимир Углев подчеркивает, что работал с этими ядами 15 лет. За это время он получил и исследовал около сотни веществ, наблюдал за динамикой поражения экспериментальных животных, которым вводились различное количество доз (от 1-ой дозы LD50 до 10 доз LD50) этих агентов. Все это позволяет ему по картине динамики наступления признаков поражения (как по клиническому состоянию, так и по времени развития признаков поражения Навального) сделать вывод о том, что за тип отравляющего вещества был использован и каким образом шло его поступление в организм.

"Если отбросить вердикт немецких специалистов относительно типа вещества и пути его поступления в организм Алексея, – пишет Углев, – то только на основании имеющихся в настоящее время достоверных сведений делаю вывод, что попытка отравления Алексея была произведена одним или смесью веществ группы Новичок, за 1 – 3 часа до его отъезда в аэропорт путём нанесения/попадания ОВ на его кожу".

Ученый делает три вывода из анализа клинических проявлений отравления и динамики состояния Алексея Навального:

"Алексей Навальный подвергся воздействию вещества класса Новичок, путём его нанесения/попадания на поверхность кожи с какого-то предмета личной гигиены (предположительно корпуса дезодоранта, корпуса электрической зубной щётки и т.п.) путём перенесения отравляющего вещества с этого предмета на поверхность ладони (ладоней), вещество затем было перенесено с кожи ладони (ладоней), как на бутылочки с водой, из которых он пил воду и которые остались в его номере и на ту, из которой он пил воду в самолёте, а также и на предметы его одежды. Отсутствие видимых признаков поражения у окружавших его людей лишь подтверждает этот вывод".

"Получение веществ этого класса возможно лишь в специальных лабораториях и владеющими необходимыми навыками специалистов. И лишь цепь случайных событий, начиная с действий командира самолёта и повторюсь действий в столь сложной, как полное отсутствие информации, а также давления "чёрных полковников" медперсонала омской больнице спасли Алексея от летального исхода или как минимум более серьёзного поражения. С абсолютной уверенностью делаю вывод, что террористическая атака на Алексея Навального была совершена одной из могущественных кремлёвско-лубянских группировок и с согласия Путина".

"Простой сравнительный анализ позволяет мне сделать вывод, что в организм Навального попало вещества не более 20-25% от дозы LD50. И динамика его выздоровления и дальнейшего состояние его здоровья будет аналогичным динамике восстановления и состоянию здоровья Юлии Скрипаль".

Углев подчеркивает, что сам испытал воздействие раствора А-242 на себе, что с еще большей уверенность позволяет ему говорить о том, как будет происходить восстановление.

Между тем, сам Алексей Навальный рассказал о том, как проходит его восстановление.

По словам Навального, ему тяжело пользоваться телефоном, а когда наливает себе воды, чтобы попить, это превращается в "аттракцион". Однако, по словам оппозиционера, это "уже ясная дорога, хоть и не близкая". Навальный рассказал, что ещё некоторое время назад он не узнавал людей и не понимал, как говорить. Когда доктор просил его написать любое слово, он не знал откуда берутся слова и "в каком месте головы они возникают". "Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница!" - рассказывает о своём состоянии Навальный. А еще несколько дней назад он бы просто стоял перед ней и не знал, что делать.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в пятницу вечером заявила в интервью телеканалу "Дождь", что яд был обнаружен только на бутылке с водой, на других вещах следов отравляющего вещества обнаружено не было. По словам Ярмыш, информацию о бутылке не распространили раньше, потому что хотели сначала заручиться согласием самого Алексея Навального.

В официальных сообщениях властей Германии бутылка воды из гостиничного номера в Томске не упоминается.