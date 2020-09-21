Адвокат заявил о следах избиения на теле Марцинкевича

Экспертиза исключила версию самоубийства Максима Марцинкевича (Тесака), тело которого было найдено на прошлой неделе в СИЗО Челябинска. Об этом заявил его адвокат Алексей Михальчик. При этом эксперт основывалась на фотографии тела Марцинкевича, а не исследовала его само.

"Пока нам не выдали тело, мы решили провести подготовительную работу. Мы попросили судмедэксперта Елену Кучину по фотографии определить характер травм, которые были у Максима. Эксперт выявила, что ряд травм, которые определяются по фотографии, он физически не мог нанести себе самостоятельно, это невозможно. Естественно, мы продолжим эту работу, когда нам выдадут тело, однако уже сейчас мы можем сказать, что версия о суициде является несостоятельной", — сказал Михальчик агентству "РИА Новости".

Российский неонацист Максим Марцинкевич умер в СИЗО в Челябинской области. Предварительная причина смерти – самоубийство. Его тело, как утверждается, было найдено утром сокамерниками, рядом была оставлена записка, в которой он просит отправить письмо и книги жене, а остальные вещи – "утилизировать". По предварительным данным, он умер от потери крови, рядом с ним обнаружили бритвенные лезвия. По факту смерти начаты служебная и доследственная проверки.

Адвокаты просили Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье "Убийство". Заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина направил адвокат Алексей Михальчик. "Несмотря на то обстоятельство, что представителем ФСИН в качестве причины смерти был назван суицид, полагаю, что смерть наступила в результате убийства", – говорится в документе.