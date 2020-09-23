ЕСПЧ присудил компенсацию блогеру Ломаеву. Его пытали в Чечне

Проживающий в Финляндии оппозиционный чеченский блогер Муса Ломаев выиграл в Европейском суде по правам человека дело против России. Теперь российские власти, признанные ЕСПЧ ответственными за пытки, пережитые им в полиции Грозного в 2004 году, должны выплатить компенсацию в размере 50 с половиной тысяч евро.
О том, что заявитель именно он, Ломаев сообщил сам. В суде его имя было засекречено в целях безопасности.
"Я безмерно рад этому решению, - сказал Ломаев Кавказ.Реалиям. - К сожалению, части из тех нелюдей, кто пытал и фабриковал дело, уже нет в живых и они не понесут наказания. Очень надеюсь, что Россия будет следовать решению Европейского суда, найдет всех оставшихся в живых причастных к этому делу и привлечет их к ответственности. Я знаю, что двое оперативников, непосредственных участников пыток, еще живы, остальные убиты".
Интересы Ломаева представляет проект "Правовая инициатива". Он жаловался на незаконное задержание и жестокое обращение со стороны полиции, а также отсутствие эффективного расследования. В жалобе были перечислены факты пыток и похищение 26 мая 2004 года . После этого Ломаева несколько месяцев пытали током и избивали, а также угрожали изнасилованием и убийством его матери.
ЕСПЧ признал нарушение властями России Европейской конвенции по правам человека. "Стандарты Конвенции обязывают власти России возбудить уголовное дело, провести эффективное расследование заявления о пытках с применением всего спектра следственных действий", - сказано в постановлении ЕСПЧ.
- В июне Комитет ООН по правам человека признал российские власти ответственными за пытки, ненадлежащее проведение расследования и незаконное содержание под стражей Мусы Ломаева и еще пятерых чеченцев.
- Полиция Финляндии расследует возможное покушение на Ломаева. В начале сентября он заметил за собой слежку и вызвал полицию. Подозреваемый в подготовке покушения был задержан.
- Ломаев ведёт канал в Youtube, где критикует власти Чечни. В интервью Кавказ.Реалиям он вспоминал, как в 2004 году его похитили силовики в Грозном, обвинили его в терактах против сотрудников МВД и пытали. О его деле подробно писала Анна Политковская.
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