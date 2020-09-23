ЕСПЧ присудил компенсацию блогеру Ломаеву. Его пытали в Чечне

Проживающий в Финляндии оппозиционный чеченский блогер Муса Ломаев выиграл в Европейском суде по правам человека дело против России. Теперь российские власти, признанные ЕСПЧ ответственными за пытки, пережитые им в полиции Грозного в 2004 году, должны выплатить компенсацию в размере 50 с половиной тысяч евро.

О том, что заявитель именно он, Ломаев сообщил сам. В суде его имя было засекречено в целях безопасности.

"Я безмерно рад этому решению, - сказал Ломаев Кавказ.Реалиям. - К сожалению, части из тех нелюдей, кто пытал и фабриковал дело, уже нет в живых и они не понесут наказания. Очень надеюсь, что Россия будет следовать решению Европейского суда, найдет всех оставшихся в живых причастных к этому делу и привлечет их к ответственности. Я знаю, что двое оперативников, непосредственных участников пыток, еще живы, остальные убиты".

Интересы Ломаева представляет проект "Правовая инициатива". Он жаловался на незаконное задержание и жестокое обращение со стороны полиции, а также отсутствие эффективного расследования. В жалобе были перечислены факты пыток и похищение 26 мая 2004 года . После этого Ломаева несколько месяцев пытали током и избивали, а также угрожали изнасилованием и убийством его матери.

ЕСПЧ признал нарушение властями России Европейской конвенции по правам человека. "Стандарты Конвенции обязывают власти России возбудить уголовное дело, провести эффективное расследование заявления о пытках с применением всего спектра следственных действий", - сказано в постановлении ЕСПЧ.