Расследователи рассказали о мусорном бизнесе доверенных людей Чемезова

Два самых крупных проекта государственного Ростеха на рынке утилизации и переработки мусора оказались в частном владении. Они достались почти за бесценок доверенным лицам главы госкорпорации Сергея Чемезова. Об этом пишут в совместном расследовании журналисты изданий “Важные истории” и “Проект”.

Ростех как минимум с 2014 года пытается полностью контролировать многомиллиардный мусорный бизнес в России, пишут издания. Но основными выгодоприобретателями в этом бизнесе стали давние знакомые Чемезова.

Одна из крупных компаний в этой сфере – “Национальный экологический оператор” – принадлежала Ростеху, но была выкуплена почти по максимально низкой цене собственным менеджментом. 75 процентов акций были проданы в 2014-м за 300 тысяч рублей. Одним из покупателей выступала руководитель компании Татьяна Скорик, которая играла важную роль в экономических проектах госкорпорации.

В 2019 году активы компании составили почти 700 миллионов, а выручка – 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Сергей Чемезов предлагал создать на базе компании единую информационную систему с данными всех клиентов региональных мусорных операторов в России и единого оператора по обращению с малоопасными промышленными отходами. Кроме того, компания получила статус регионального оператора по вывозу и переработке твёрдых бытовых отходов в родной Чемезову Иркутской области.

Ещё один крупнейший игрок на рынке отходов – холдинг “РТ-инвест”. Он занимается строительством мусоросжигательных заводов, чьё строительство оценивается как минимум в 160 миллиардов рублей. А входящие в “РТ-Инвест” компании стали региональными операторами по вывозу и утилизации мусора в Москве, Московской области и Республике Татарстан. В общей сложности жители этих регионов заплатят операторам, входящим в “РТ-Инвест”, почти 150 миллиардов рублей за ближайшие 10 лет.

Холдинг был основан знакомым Чемезова и его жены Андреем Шипеловым и на четверть принадлежал Ростеху. Однако в 2017 году, когда у “РТ-Инвеста” становилось все больше государственных проектов, 40 процентов в компании выкупил бывший замдиректора Ростеха Сергей Скворцов. Его жену Юлию журнал “Татлер” называл подругой семьи Чемезовых. Согласно открытым данным, цена сделки составила 200 миллионов рублей, то есть минимум в четыре раза меньше, чем самая минимальная оценка стоимости компании на рынке, которая на момент покупки оценивалась в 10 миллиардов.