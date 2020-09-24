Евросоюз пересмотрит свои отношения с Беларусью

Европейский союз вновь заявил, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. ЕС не признает их сфальсифицированные результаты и, исходя из этого, так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности. В свете нынешней ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Инаугурация Лукашенко противоречит воле значительной части населения Беларуси, которая выражается в многочисленных, мирных протестах, начавшихся после выборов, и приводит к углублению политического кризиса в стране, отмечается в заявлении. "Мы впечатлены и тронуты мужеством белорусского народа, который продолжает мирно демонстрировать демократию и свои основные права, несмотря на жестокие репрессии со стороны властей".

Европейский союз поддерживает право белорусских граждан избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), говорится в заявлении.



В среду на церемонии во Дворце независимости в Минске Лукашенко вступил в должность президента. При этом заранее инаугурация не анонсировалась. На ней, по информации государственного агентства БелТа, присутствовали несколько сотен человек – чиновники, депутаты, руководители СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская назвала тайную инаугурацию Александра Лукашенко "фарсом".

В Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции протеста против инаугурации Лукашенко. Задержаны более 250 человек, 200 из них в Минске, где милиция применяла водомёты для разгона демонстрантов.