FT: Калви не разрешили снять браслет с ноги для МРТ перед операцией

Российские следователи не разрешили основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, который находится под домашним арестом, снять электронный браслет для МРТ раковой опухоли перед операцией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену.
Ранее суд разрешил предпринимателю пройти лечение в частной клинике.
Financial Times отмечает, что из-за ограничений в диагностике, врачам пришлось удалять опухоль на ноге "более устаревшим" методом, а Калви – проходить дополнительный курс лучевой терапии. Сейчас он находится в ремиссии. Другие подробности не раскрываются.
Собеседники Financial Times рассказали, что влиятельные российские предприниматели в беседах с чиновниками лоббируют снятие обвинений с Калви. При этом усилия бизнесменов сталкиваются с сопротивлением сотрудников правоохранительных органов и вице-премьера Андрея Белоусова. По словам источника, никто не хочет объяснять президенту России Владимиру Путину, что преследование Калви было ошибкой.
Кремль отказался дать комментарий Financial Times. Представитель Белоусова заявил, что у вице-премьера нет позиции по данному вопросу.
- Основателя Baring Vostok обвиняют в растрате. Дело против него возбудили в феврале прошлого года после жалобы акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. По версии следствия, Майкл Калви убедил совет директоров "Восточного" проголосовать за прощение кредита "Первого коллекторского бюро" в два с половиной миллиарда долларов в обмен на акции люксембургского фонда IFTG.
- Калви называл обвинения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним и акционерами банка.
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