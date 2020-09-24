Росфинмониторинг ответил на публикацию материалов FinCEN

Федеральная служба по финансовому мониторингу ознакомилась с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). В Росфинмониторинге не согласны с трактовкой западных СМИ о том, что российские власти закрывали глаза на подозрительные операции российских клиентов, которые могли быть связаны с отмыванием денег, следует из ответа пресс-службы ведомства на запрос РБК. "Объем сведений, касающийся Российской Федерации, представляется незначительным в общем массиве данных", — указали в Росфинмониторинге.

"Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы, — подчеркивает Росфинмониторинг. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры".

Росфинмониторинг не привел конкретных примеров таких дел, указав, что "российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

"Российская система борьбы с грязными деньгами высоко оценена международным профессиональным сообществом: в 2019 году в ходе четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ Россия заняла пятое место в мире по эффективности национальной антиотмывочной системы", — резюмирует Росфинмониторинг.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Их изучали журналисты 88 стран.

В отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о платежах в адрес виолончелиста Сергея Ролдугина. В октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. Компания, как утверждается, находится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова.

Из документов FinCEN следует, что близкий к президенту Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Barclays в Лондоне для ухода от американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после аннексии Крыма.

В составе утечки РБК обнаружил данные о переводе средств российскими банками. Так, в материалах "Разведывательная оценка FinCEN" описывается схема "Московская зеркальная сеть" — неформальная схема по выводу миллиардов долларов из России в другие юрисдикции через европейский рынок ценных бумаг. Как утверждается в документе, посредством зеркальных сделок может проводиться "незаконная финансовая деятельность".