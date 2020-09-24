Таинство инаугурации

Доброе утро!

В возрасте 93 лет умерла икона французского шансона Жюльетт Греко. Но в новостях снова Беларусь:

Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию. Вышедших на улицы протестующих жестоко задерживали; применяли водометы и электрошокеры.

США, Канада, Украина и ряд стран Евросоюза не признали Лукашенко законным президентом Беларуси. Тихановская объявила, что он таким образом ушел на пенсию.

Навального выписали из берлинской клиники “Шарите”, ему предстоит долгая реабилитация.

В России десятый день подряд растет число инфицированных коронавирусом. Для приезжающих из-за границы снова введена обязательная самоизоляция.

День судьбоносной победы

В Минске в тайне для общественности внезапно прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. "День вступления в должность президента – это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной”, – сообщил Лукашенко залу, в котором собрались военные и чиновники и где не было ни одного иностранного гостя. Церемония не транслировалась в прямом эфире, но позже ее показали по телевизору.

Светлана Тихановская назвала тайное вступление Лукашенко в должность фарсом, объявила, что таким образом он “просто ушел на пенсию”, и назвала себя единственным лидером, избранным белорусским народом.

Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко объявил Лукашенко “президентом ОМОна” и сравнил тайную инаугурацию со “сходкой для коронации вора в законе”. Вот более подробный разговор с ним – в отсутствии законного президента оппозиция попытается начать разговор с премьер-министром и главами обеих палат парламента. Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня предлагает для поддержания протестов создать широкое общественное движение “Я – гражданин”.

Пока инаугурированного Лукашенко поздравил только президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Ряд стран ЕС, Украина, США и Канада не считают Лукашенко законным президентом Беларуси. Россия никак не отреагировала.

Не сидел – не белорус

Задержания на стихийных протестах в Минске начались еще утром. К вечеру, когда у стелы “Минск – город герой” собрались около пяти тысяч человек, силовики стали действовать крайне жестко: применялись водометы с какой-то оранжевой жидкостью вместо воды, дубинки, электрошокеры. Есть раненые. Силовики (среди которых были люди в обычной спортивной одежде, так называемые “тихари”) били машины, водители которых сигналили в знак солидарности с протестующими. Очевидцы слышали выстрелы. Задержаны не менее 160 человек. Героем дня стал водитель “Яндекс-такси”, сумевший с помощью ловких маневров увезти заскочившего к нему протестующего, за которым гнался спецназ.

Массовые акции против инаугурации Лукашенко также прошли в Бресте (где силовики тоже задерживали всех подряд), Витебске, Могилеве, Жодино, Солигорске и других городах. Вот обзорное видео с разных акций, вот фотографии. Член Координационного совета оппозиции Максим Богрецов говорит, что в белорусском обществе притупляется чувство страха перед арестами, поскольку они массовые: “Кто не сидел – не белорус”.

Безотносительно к инаугурации Лукашенко в Минске по делу о клевете задержан главред издания “Наша Нива” Егор Мартинович – его близкие связывают это с публикацией интервью с диджеем Соколовским, который говорил, что в изоляторе на Окрестина его ударил замминистра МВД.

Стоять на одной ноге

Алексея Навального выписали из берлинской клиники “Шарите”, где он провел 32 дня. Сам он объяснил в фейсбуке, что ему теперь предстоит длительная реабилитация, в ходе которой он будет учиться стоять на одной ноге, кидать мячик левой рукой и писать в строчку, а не в столбик, как сейчас.

МИД России продолжает настаивать, что без “биопроб” из Германии доследственную проверку в связи с отравлением Навального закончить никак невозможно, а журналисты гадают, с чего вдруг Путин в разговоре с Макроном назвал “Новичок”, которым отравили Навального, латвийским. Одна гипотеза состоит в том, что “Новичок” и Латвию связывает бывший офицер Балтфлота и рижский ОМОНовец Артур Таланов, который предположительно купил "Новичок" у одного из разработчиков, Леонида Ринка (тут о нем подробнее), и перепродал его Владимиру Хуцишвили для убийства банкира Ивана Кивелиди (сейчас Таланов живет в России). Другая гипотеза в том, что в Латвии живет адвокат Борис Кузнецов, у которого есть материалы уголовного дела об убийстве “Новичком” банкира Кивелиди. Впрочем, все признают, что Путин мог ничего не иметь в виду: сегодня Латвия, завтра Эстония – один черт, бастион “русофобии”.

Россия: верхи

Путин встретился с членами Совета Федерации, разъяснил им текущий момент и выслушал от них похвалы своей мудрости.

Глава ЦИК Элла Памфилова встретилась с политологами в связи с капчей на сайте ЦИК, которая не дает автоматические скачивать электоральные данные. В итоге капчу договорились модифицировать, уменьшив ее вредоносность, но виноватыми все равно оказались движение за права избирателей “Голос”, а также “боты с Американского континента”.

Компания, связанная с “поваром Путина” Евгением Пригожиным, восстанавливает здание Средних торговых рядов на Красной площади в Москве за 22 миллиарда рублей – это в четыре раза дороже реставрации Соловков и в два раза – Московского Политехнического музея. США ввели дополнительные санкции против лиц и компаний, связанных с Пригожиным.

Доверенные люди Сергея Чемезова – главы "Ростеха" и бывшего сослуживца Путина по КГБ – получили контроль над двумя самыми крупными мусорными проектами в России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает назначать на руководящие посты своих родственников – на этот раз его племянник стал куратором двух районов республики.

Болгария высылает двух российских дипломатов, обвиненных прокуратурой в шпионаже.

TikTok удалил по требованию России около 250 видео, связанных с ЛГБТ-тематикой.

В Петербурге классных руководителей обязали мониторить соцсети своих учеников и сообщать об их связях с “неформальными объединениями экстремистского толка”. К ним отнесены в том числе антифашисты и анархисты.

Россия: низы

Суд в Новосибирске арестовал на два месяца руководителей секты "Церковь последнего завета". Их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.

В Дагестане шестеро заключенных бежали из колонии, прорыв тоннель под стеной.

В Греции двое россиян приговорены к 300 годам тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов. Сейчас в греческих тюрьмах по схожим обвинениям сидят около 20 граждан России.

Тем временем пандемия

В России десятый день подряд растет заболеваемость Covid-19. По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев составил 6 431, всего заболевших с начала эпидемии 1 миллион 122 тысячи. Число жертв достигло к утру среды 19 799 человек (+150 за сутки). За день в Москве скончались еще 15 человек.

В России снова введена обязательная самоизоляция для возвращающихся из-за границы. От коронавируса умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев, всего в больницах находятся 13 депутатов, переболели 50 из 450 членов нижней палаты парламента. В Петербурге снова появляются очереди из скорых перед ковидными стационарами, поступающих часто кладут в коридоры – при этом врачам урезают зарплату, а ограничения не возвращают, а отменяют: разрешили все массовые мероприятиях, кроме “проводимых с целью выражения мнения”.

Локдаун в Израиле пока не приносит результатов: зафиксирован очередной антирекорд по числу новых заболевших в сутки – 6861 случай, больницы переполнены, Нетаньяху объявил об ужесточении введенного ранее карантина. Во Франции тоже ужесточают ограничения, в Бразилии, наоборот, открывают стадионы для футбольных болельщиков (страна занимает третье место в мире по числу инфицированных).

Шесть ссылок

Литература. Рассказ о соперничестве кубо- и эгофутуристов, кульминацией которого стали публичные выборы короля поэтов в 1918 году (выбрали Северянина). Или отрывок из книги Дмитрия Хаустова “Берроуз, который взорвался. Бит-поколение, постмодернизм, киберпанк и другие осколки” (изд-во Individuum) – о панк-периоде середины 1970-х, когда Берроуз вернулся в США после долгого отсутствия и поселился в Нью-Йорке.

Рассказ о соперничестве кубо- и эгофутуристов, кульминацией которого стали публичные выборы короля поэтов в 1918 году (выбрали Северянина). Или отрывок из книги Дмитрия Хаустова “Берроуз, который взорвался. Бит-поколение, постмодернизм, киберпанк и другие осколки” (изд-во Individuum) – о панк-периоде середины 1970-х, когда Берроуз вернулся в США после долгого отсутствия и поселился в Нью-Йорке. История. Историк Татьяна Кудрявцева разбирает самые популярные мифы о Юлии Цезаре. Андрей Филимонов рассказывает историю Колпашевского Яра на Оби в Томской области – месте массового захоронения расстрелянных и умерших в тюрьмах Нарыма в годы Большого террора: в 1979 году река размыла захоронение, и КГБ пришлось проводить спецоперацию по уничтожению останков.

Историк Татьяна Кудрявцева разбирает самые популярные мифы о Юлии Цезаре. Андрей Филимонов рассказывает историю Колпашевского Яра на Оби в Томской области – месте массового захоронения расстрелянных и умерших в тюрьмах Нарыма в годы Большого террора: в 1979 году река размыла захоронение, и КГБ пришлось проводить спецоперацию по уничтожению останков. Восток – дело тонкое. Истории таджикистанцев, которые жили полигамными семьями в советские времена. Или разговор со Светланой Анохиной о том, каково быть феминисткой в Дагестане.

Истории таджикистанцев, которые жили полигамными семьями в советские времена. Или разговор со Светланой Анохиной о том, каково быть феминисткой в Дагестане. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

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Семь Сорок