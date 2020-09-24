Приставы арестовали счета и квартиру Навального

Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Это связано с иском компании "Московский школьник", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. По словам Ярмыш, о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа: "Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить". Тогда же были арестованы счета Навального.

В октябре 2019 года суд обязал Любовь Соболь, Алексея Навального и ФБК выплатить более 87 млн рублей комбинату питания "Московский школьник". В расследованиях ФБК утверждалось, что эта организация также связана с предпринимателем Евгением Пригожиным и причастна к отравлению детей некачественными продуктами. Суд признал, что репутации компании тем самым был нанесён ущерб. Позднее Пригожин объявил, что выкупил долг "Московского школьника" и в дальнейшем будет сам добиваться взыскания денег от оппозиционеров.

Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами отравления 20 августа в Омске. В среду Алексей Навальный был выписан из клиники "Шарите", однако он до сих пор испытывает серьёзные последствия отравления. О том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичок", сообщили власти Германии со ссылкой на результаты анализов в лаборатории бундесвера, которые позже подтвердили в лабораториях Франции и Швеции. Обстоятельства отравления по-прежнему неизвестны. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что следы яда нашли в том числе на бутылке, из которой пил Навальный.

В июле 2020 года Алексей Навальный объявил о ликвидации созданного им Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил такое решение иском от компании "Московский школьник". "Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность – вас – нам надо унести с собой, – написал Навальный. – Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма [взысканий] огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина".

Бизнесмен Евгений Пригожин в августе заключил с комбинатом питания "Московский школьник" договор уступки требования. Это означает, что Алексей Навальный, Любовь Соболь и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) должны выплатить долг почти в 88 миллионов рублей не комбинату, а лично Пригожину.

В конце августа 2020 года у юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь судебные приставы принудительно списали более 34 млн рублей, из них 29 млн рублей — по иску "Московского школьника".