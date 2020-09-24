США призвали власти Беларуси освободить политтехнолога Шклярова

США призвали власти Беларуси немедленно освободить арестованного политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом сообщается на русскоязычной странице Госдепартамента.

В заявлении говорится, что Шкляров является гражданином США и мужем американского дипломата. По мнению американских властей политтехнолог задержан необоснованно. Госдепартамент заявляет, что США не остановятся и будут добиваться правосудия.

Шкляров был задержан в Беларуси в конце июля. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. По словам адвоката Шклярова, его подзащитный находится в пыточных условиях одном из СИЗО Минска. Юрист считает, что следствие пытается связать политтехнолога с делом арестованного Сергея Тихановского, блогера, жена которого Светлана Тихановская стала главной соперницей Александра Лукашенко на выборах.

Шкляров работал политконсультантом в кампаниях президента США Барака Обамы и кандидата на выдвижение в президенты Берни Сандерса, на муниципальных выборах в Москве в 2017 году, в штабе Ксении Собчак на выборах президента России 2018 года. То, что он работал на выборах президента Беларуси, сам Шкляров отрицает.