Вашингтон объявит о санкциях против Тегерана, в том числе, за казнь Афкари

Вашингтон введёт новые санкции в отношении ряда иранских структур и официальных лиц, в том числе против судьи, приговорившего к смертной казни иранского борца Навида Афкари.

Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Эллиотт Абрамс, выступая в четверг в комитете Сената по иностранным делам на слушаниях, связанных с политикой администрации президента Дональда Трампа в отношении государств Ближнего Востока.

Навид Афкари был казнён в сентябре после того, как его обвинили в смертельном ранении ножом в ходе антиправительственной акции два года назад сотрудника сил безопасности. Дело вызвало международный резонанс. Трамп призывал Тегеран сохранить спортсмену жизнь.

На слушаниях в Сенате ряд демократов высказали критику в адрес Трампа – за его подход к Ирану. В частности, прозвучало мнение, что решение главы Белого дома выйти из международной ядерной сделки с Тегераном, заключенной в 2015 году, было ошибочным. "Катастрофичными" назвал действия Трампа сенатор-демократ Тим Кейн. Он подчеркнул, что своим решением президент оттолкнул союзников в Европе, которые также участвуют в соглашении – это Германия, Франция, Великобритания, ЕС. Другие стороны сделки – Россия и Китай.

По словам Кейна, отказ от договора с Ираном потенциально затрудняет усилия заключить схожее соглашение с Северной Кореей. В Пхеньяне увидели, что Вашингтон может отойти от договорённостей, подытожил политик-демократ.

Трамп вышел из сделки с Ираном в 2018 году, заявив, что оно не способно предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Вскоре после этого Вашингтон ввел против Тегерана новые санкции. Иран в ответ стал сокращать обязательства по ядерной сделке. "Подход администрации Трампа заключается в максимальном давлении на Иран, которое ощутимо ослабляет его экономику и, как ожидается, вынудит Тегеран вернуться за стол переговоров", - сказал в четверг спецпредставитель по Ирану Абрамс.

В Москве 24 сентября прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом. На пресс-конференции Лавров заявил, среди прочего, что американские санкции в отношении Ирана нацелены на изоляцию Тегерана и абсолютно противоречат международному праву. Как подчеркнул Лавров, Россия не будет учитывать санкционные угрозы США при выстраивании сотрудничества с Ираном.