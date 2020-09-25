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Политика

Чему революция в Беларуси учит Россию?

А.Лукашенко и В.Путин в Сочи

Тайная инаугурация. Непризнание легитимности президента цивилизованным миром. Пытки в тюрьмах и избиения на улицах. Разгон протестующих водометами. Подавленные забастовки. Сотни политзаключенных. Массовые акции протеста по выходным. Реальность Беларуси при правлении Лукашенко и будущее затихшей обнуленной России Путина? А впереди общая "Западная Корея"?

Обсуждают историк, зам председателя партии Народной Свободы Андрей Зубов, журналисты Игорь Карней, Александр Рыклин, Дмитрий Навоша.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 25 сентября в 19:05

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