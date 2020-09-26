На участника акций в поддержку Фургала завели уголовное дело

В Хабаровске Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителю власти в отношении Дениса Посметюхина, который участвовал в акциях в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По версии следователей, Посметюхин применил перцовый баллончик против судебных приставов и сотрудников полиции, которые силой пытались вытащить из машины водителя "Фургалмобиля". Участник акции задержан и помещён в изолятор временного содержания до суда. Потерпевшими по делу проходят пять сотрудников правоохранительных органов. Ранее Посметюхина оштрафовали на 10 тысяч рублей по административной статье об участии в несогласованной акции.

В субботу 26 сентября в Хабаровске прошла 78-я по счёту акция протеста.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Кроме чиновника задержаны и арестованы ещё четыре члена, как заявляется, преступной группы. Всем им предъявлены обвинения. Николай Мистрюков был задержан в ноябре 2019 года в Хабаровске и этапирован в Москву. Тогда же задержали Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. Всех их следователи считают соучастниками возможных преступлений Фургала. По данным следствия, они виновны в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского в 2004 году.