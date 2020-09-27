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Пандемия и кокаин. Почему стали чаще употреблять наркотики?

Более 4 тонн кокаина, обнаруженных полицией Испании на грузовом судне в порту города Виго. Апрель 2020 года

В странах ЕС, несмотря на все прогнозы, наркотики, в первую очередь кокаин, в 2020 году стали доступными, как никогда раньше. Пандемия COVID-19, закрытие границ, общенациональные карантины и прекращение транспортного сообщения не оказали на наркопотребителей и международные преступные синдикаты никакого эффекта – наоборот, европейцы стали нюхать кокаин намного чаще.

Кокаин из Латинской Америки, в основном производимый в Перу, Боливии и Колумбии, за последние полгода еще больше наводнил страны ЕС. Такой вывод содержится в обнародованном на днях докладе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), расположенном в Лиссабоне. Авторы доклада пишут, что никогда прежде этот наркотик не был столь доступен, а его предложение на подпольном рынке – столь изобильным. При этом наркокартели стали предлагать клиентам намного более чистый и качественный товар.

Впрочем, речь идет не только о кокаине – в прошлом году правоохранительные органы стран Евросоюза отметили рост потребления и героина из Азии, и синтетических наркотиков, производимых непосредственно в Европе. Появились новые синтетические опиоиды, и новые таблетки экстази – с гораздо более высоким содержанием МДМА. Также гораздо больше стало выращиваться домашней конопли.

Новый коронавирус привнес лишь одно заметное изменение – кокаин однозначно стал самым употребляемым в Европе среди всех тяжелых наркотиков, а способы его доставки сюда стали еще более изощренными и непредсказуемыми. Организованные преступные группировки сумели приспособить свои методы работы к новой реальности гораздо быстрее, чем кто-либо еще.

Хотя разные ограничения, вызванные пандемией, отрицательно повлияли на уличную торговлю, потребители и дилеры научились лучше взаимодействовать на подпольных онлайн-рынках в даркнете и социальных сетях – и сейчас в Европе наркотики все чаще доставляются прямо на дом. Хотя объемы контрабанды наркотиков воздушным путем, естественно, сократились, но морские пути поставок даже превысили уровень, предшествовавший пандемии, говорится в докладе. Его авторы уверены, что эти тенденции 2020 года окажут долгосрочное влияние на всевозможные будущие проблемы, возникающие в связи с употреблением тяжелых наркотиков.

Карта морских, воздушных и наземных нелегальных поставок кокаина в Европу:

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в последние годы в Колумбии находятся около 48 процентов мировых посадок кокаинового куста, в Перу 32 процента, а в Боливии 18 процентов – однако эти масштабы постоянно меняются. При этом, если еще в 2015-2016 годах на Северную и Южную Америки приходилось около 70 процентов мирового потребления кокаина, и лишь 22-25 процентов – на наиболее развитые страны ЕС, то сегодня Европа по этим показателям сравнялась с США. Говоря простыми словами, не менее 50 процентов всего производимого в мире кокаина, если верить докладу EMCDDA, уже потребляют европейцы.

В страны Евросоюза, по информации Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, кокаин из портов латиноамериканских государств попадает несколькими транзитными морскими путями, хотя преступники постоянно меняют свои методы и изобретают что-то новое. Например, в последние годы международные преступные синдикаты открыли для себя возможность поставок кокаина в Европу по Амазонке и Атлантическому океану, очень часто с транзитом через Западную Африку и Сахару.

Кокаин, который пытались нелегально переправить в мыльнице
Кокаин, который пытались нелегально переправить в мыльнице

Транспортировка по воде начинается в глухих районах амазонской сельвы – на лодках и катерах по бесчисленным рекам Амазонского бассейна кокаин доставляется в крупные порты на берегах главной реки латиноамериканского континента, в которые могут заходить океанские суда. Их команды забирают груз наркотиков и отправляются либо прямо в Европу, в порты Испании, Португалии, Нидерландов и Бельгии (согласно отчету EMCDDA, именно эти 4 страны стали главными "кокаиновыми воротами" в ЕС), либо для начала в Западную Африку, в первую очередь в маленькое западноафриканское государство Гвинея-Биссау, бывшую португальскую колонию.

За последние 10-15 лет Гвинея-Биссау, одна из беднейших стран мира, причисляемая к так называемым failed states ("несостоятельным государствам"), превратилась, как указывает Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) в одну большую перевалочную базу в международной сети преступников, через которую в ЕС попадает кокаина, как минимум, на 2 миллиарда долларов год. "В Афганистане, Мьянме, Лаосе, Венесуэле или Колумбии наркосиндикаты могут взять под контроль целые районы и даже провинции, но лишь Гвинея-Биссау превратилась в первое в мире "наркогосударство", – утверждает один из высокопоставленных сотрудников DEA.

В нелегальной торговле латиноамериканским кокаином здесь участвуют вся правящая элита, правоохранительная система и вооруженные силы. Достаточно сказать, что в 2016 году американский суд в Нью-Йорке вынес обвинительный приговор за поставки наркотиков в США и Европу командующему ВМС Гвинеи-Биссау контр-адмиралу Жозе Америко Бубо На Чуто, бывшему герою войны за независимость 1963-1974 годов.

По оценкам EMCDDA и DEA, латиноамериканские наркокартели используют эту страну как абсолютно безопасный транзитный хаб для своих операций уже с 2004-2005 годов, в основном – ее безлюдный архипелаг Бижагош, состоящий из 18 крупных и множества мелких островов в Атлантике и объявленный закрытым национальным парком.

Архипелаг Бижагош у побережья Гвинеи-Биссау – вид из космоса:

Поскольку в Гвинею-Биссау из Латинской Америке кокаин доставляется также и по воздуху, то преступники подкупили руководство не только местного военно-морского флота (все силы которого составляют 3 старых пограничных катера), но и ВВС (имеющих один вертолет Ми-8). В результате солдаты в Гвинее-Биссау два года назад построили для приема самолетов с кокаином две взлетно-посадочные полосы. Иногда в Гвинею-Биссау кокаин попадает не на больших судах, а на маленьких скоростных катерах, способных за 7-10 дней пройти по Амазонке и Атлантике до Западной Африки напрямую от нарколабораторий в сельве.

Интересно, что 11 сентября этого года было объявлено о прекращении деятельности в Гвинее-Биссау 1 тысячи военнослужащих из миротворческой миссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), обеспечивавших здесь хоть какой-то порядок. Миротворцы были введены в страну в 2012 году, после очередного военного переворота (в котором новые власти обвинили Португалию). Как сообщило нынешнее правительство Гвинеи-Биссау, теперь ответственность за обеспечение порядка и стабильности возьмут на себя Национальные вооруженные силы, "без какого-либо постороннего вмешательства".

Из Гвинеи-Биссау (или соседних западноафриканских стран, политическая и социально-экономическая системы которых находятся примерно в таком же состоянии) наркотики мелкими и крупными партиями отправляются в Европу через Сахару, либо по старому так называемому "гашишному пути", либо по бывшей трассе ралли "Париж-Дакар", грузовиками или внедорожниками, а иногда и верблюжьими караванами. Поставки идут через территории Сенегала, Мали, Мавритании, Нигера, Алжира и Ливии – где продолжается, особенно после падения режима Муаммара Каддафи, одна большая, запутанная и бесконечная война в пустыне.

В ней воюют все против всех – мусульмане и христиане, кочевники-туареги, разные племенные группировки, террористы из "Исламского государства" и "Аль-Каиды в странах Магриба" и многие другие силы. Все они контролируют переправку тысяч нелегальных иммигрантов в Европу через Средиземное море – а значит, участвуют и в наркобизнесе, отправляя в ЕС морем до 8о тонн кокаина в год. В том числе – в запаянных пакетиках в желудках тысяч курьеров, так называемых "мулов". В большинстве случаев "мулы" – это совершенно нищие и бесправные беженцы из всех стран Африки, соглашающиеся участвовать в этом опаснейшем деле за гроши, либо просто после пыток и угроз.

Тонна кокаина, захваченная полицией африканского островного государства Кабо-Верде. 2019 год
Тонна кокаина, захваченная полицией африканского островного государства Кабо-Верде. 2019 год

Есть и другие пути наркопоставок из Западной Африки в Европу, опять-таки по океану – быстроходными катерами до островного государства Кабо-Верде, испанских Канарских островов или португальской Мадейры. Иногда латиноамериканский кокаин попадает в европейские страны через островные государства Карибского бассейна, в первую очередь Кюрасао, Ямайку и Доминиканскую республику, хотя в последние годы значение этих маршрутов для наркокартелей заметно снизилось из-за эффективного противодействия DEA и европейских спецслужб.

В отчетах говорится и еще об одном новом пути латиноамериканских наркокартелей, опять-таки по воде – из Колумбии, Бразилии и Венесуэлы в Албанию, в портовые города Дуррес и Влёра, а оттуда далее по всей Европе.

В ЕС кокаин поступает даже транзитом через Россию, в основном из Санкт-Петербурга. Например, в июне 2019 года Федеральная таможенная служба РФ сообщила о 400 килограммах кокаина, прибывших в Санкт-Петербург из Эквадора в контейнерах с рыбными консервами. Стоимость партии оценили в четыре с половиной миллиарда рублей, а количество доз, по подсчетам, составило два с половиной миллиона. Предназначался этот груз, судя по данным расследования, для переправки в одну из стран Северной Европы.

В упомянутом докладе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) ежегодный объем потребления кокаина в ЕС оценивается в сумму не менее 5,9 миллиардов евро, это примерно 100 тонн кокаина в год. При этом розничные цены за одну дозу порошка остаются стабильными и не растут, несмотря на огромные масштабы обнаруженного и изъятого у преступников наркотика – от 120 до 140 тонн в последние годы.

Есть и другие цифры – исследования сточных вод в 38 крупнейших городах Европы показывают, что содержание в них продуктов распада кокаина, метаболитов, постоянно растет. Самые высокие показатели в результате этого анализа зафиксированы в Великобритании, Испании, Нидерландах, Бельгии и Франции. По данным EMCDDA за 2018 год (самым последним такого рода), не менее 2 миллионов 600 тысяч молодых жителей Евросоюза в возрасте от 15 до 35 лет более или менее регулярно употребляют кокаин.

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