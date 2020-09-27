В Германии готовится закон о надзоре за Федеральной разведслужбой (BND)

В Германии готовится закон об учреждении органа надзора за деятельностью Федеральной разведывательной службы (BND). В состав "контролирующего совета" войдут 4 федеральных судьи и 2 федеральных прокурора. Об этом сообщили 27 сентября газета Süddeutsche Zeitung, медиакомпании NDR и WDR, со ссылкой на проект закона, который находится в канцелярии федерального канцлера.



Таким образом будет выполнено постановление Федерального конституционного суда Германии, считает "Немецкая волна". В мае этого года суд решил, что ныне действующий закон о BND нарушает тайну переписки и свободу СМИ. Конституционный суд обязал законодателей пересмотреть и ограничить полномочия разведки до конца 2021 года.



Речь идёт, в частности, о телекоммуникационной разведке. Сотрудники BND обрабатывают большие объёмы данных без наличия оснований. Спецслужба ежедневно изучает 154 000 цепочки сообщений, примерно 260 из них представляют интерес для BND. Такое отслеживание коммуникационных потоков в интернете без конкретного повода противоречит Основному закону ФРГ, решил Федеральный конституционный суд.