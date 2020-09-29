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Общество

Взрыв из прошлого. Отголоски ядерной катастрофы на Урале

Предупреждающий знак в Озерске

63 года назад в Челябинской области произошла катастрофа, которую по Международной шкале ядерных событий относят к шестому уровню. Седьмой – самый высокий – это авария в Чернобыле. 29 сентября 1957 года на ПО "Маяк" в городе Озерск из-за взрыва емкости с радиоактивными отходами в атмосферу попало 20 млн кюри. Общая территория загрязнения составила от 15 до 20 тысяч квадратных км, около 300 тысяч человек подверглись облучению, что губительно сказывается на здоровье этих людей и их потомков до сих пор.

Юридическую помощь пострадавшим в той аварии многие годы оказывала руководитель озерской экологической организации "Планета надежд" Надежда Кутепова. Но несколько лет назад из-за развернутой против нее кампании она вынуждена была уехать во Францию и просить там политическое убежище. Теперь люди, которые живут на загрязненных в результате аварии на "Маяке" территориях, фактически оказались без какой-либо поддержки. Они не имеют льгот, не могут доказать связь своих заболеваний с облучением – об этом, а также о катастрофических последствиях деятельности "Маяка" Надежда Кутепова рассказала в интервью Радио Свобода.

Надежда Кутепова
Надежда Кутепова

Надежда, можно ли утверждать, что государство и ПО "Маяк" компенсировали нанесенный аварией 1957 года ущерб всем пострадавшим?

– На сегодняшний день мы не можем так сказать. До сих пор в федеральный закон номер 175, так называемый "маяковский", не включены шесть деревень, по которым все необходимые расчеты были произведены еще в 2008 году. Мусакаева, Татарская Караболка, Багоряк, Пьянкова, Красный Партизан и Метлино. Люди получили дозы от 7 до 35 сантизивертов, продолжают проживать на загрязненной территории, получают дозу, не имея никаких льгот. И если у них возникают специфические заболевания, щитовидная железа, онкология, наследственные, они не могут обратиться за установлением своего статуса.

Почему только в 2008 году были произведены расчеты по территориям этих шести деревень?

– Потому что НИИ, которые там работают, прежде всего Свердловское отделение РАН, делают это довольно медленно. По наиболее загрязненным территориям расчеты были произведены к 1993 году. А за менее загрязненными наблюдали и подсчитывали. Ученые все же настояли на проведении этих расчетов, и к 2008 году они были готовы. Это экспертное заключение было подписано в июле 2008 года директором НИИ имени Рамзаева Роспотребнадзора. Я об этом документе узнала совершенно случайно несколько лет назад. Через людей, которые могли это сделать, организовала обращение к региональному омбудсмену Павловой, чтобы она его запросила в этом НИИ, и нам его прислали.

У одной женщины из Татарской Караболки был рак кожи носа. Ей отказали в установлении причинно-следственной связи, потому что Караболки нет в списке загрязненных территорий

А люди из этих деревень ранее к вам обращались со своими проблемами?

– Конечно. В первую очередь из Караболки и Мусакаева. Как правило, им требовалась помощь в установлении причинно-следственной связи между заболеваниями и воздействием радиации. Например, у одной женщины из Татарской Караболки был рак кожи носа. Ей отказали в установлении причинно-следственной связи, потому что Караболки нет в списке загрязненных территорий. Как правило, люди на этом этапе и прекращают попытки добиться своего. Но эта женщина оказалась настойчивой. Она обратилась в вышестоящий экспертный совет при ФМБА, в Москву, и там с третьего раза все же выдали справку, что ее заболевание связано с тем, что она проживала в Караболке. Но в министерстве социальных отношений нам отказали по той же причине: Караболка не признана загрязненной территорией. Мы безуспешно судились где-то с 2011 по 2014 годы, я еще не знала о заключении НИИ Рамзаева на тот момент.

Сейчас, когда об этом документе известно, он как-то может помочь людям с подобными проблемами получить удостоверение проживающего на загрязненной территории или добровольно выехавшего и все положенные льготы?

– Только если они обратятся в суд. Но после моего отъезда никто из юристов не занимается такими судебными процессами. Они просто не владеют этой темой настолько, чтобы знать, например, о существовании этого экспертного заключения. Я обвиняю власти Челябинской области в бездействии. Это задача Ирины Гехт, вице-губернатора, министра социальных отношений, регионального омбудсмена, директора Уральского научно-практического центра радиационной медицины Александра Аклеева. Маргарита Павлова может присоединиться как сенатор. Сесть, написать обращение к депутатам и потом это двигать. У них есть рычаги законодательной инициативы, чтобы эти шесть населенных пунктов были внесены в федеральный закон 175.

Уехав за границу, вы поддерживаете связь с теми, кто проживает на загрязненных территориях?

– Несмотря на то что власти и различные органы Челябинской области проводят "разъяснительную работу" о моей "вредоносной деятельности" среди местного населения, я остаюсь в контакте с людьми, просматриваю почту, отвечаю в фейсбуке, в инстаграме. В этом августе умер мой ближайший и самый верный помощник Гилани Дамбаев. Он был очень хорошим человеком, многое сделал для своего региона. У него было множество хронических заболеваний, врачи считали, что у него хроническая лучевая болезнь. Он жил в селе Муслюмово, в 50 метрах от реки Теча, куда долгие годы сбрасывал радиоактивные отходы комбинат "Маяк". Его называли последним стражем радиоактивной реки. Гилани делал в томской лаборатории генетический анализ, уровень хромосомных аберраций у него был превышен в 8 раз. Но официально связь между своими заболеваниями и радиационными заражением территории, на которой он проживал, ему доказать не удалось. Умер он от легочной недостаточности в Чечне, где находился у родственников, там тогда была неблагоприятная ситуация с коронавирусом. Все его хронические заболевания ситуацию усугубили. В целом на реке Теча у нас ситуация та же, что и была. Официально ее нельзя использовать ни в каких целях, но население продолжает это делать. Там живут 4 деревни, около 5000 человек. И это тоже ситуация, требующая решения.

Последствия аварии на ПО "Маяк". 1994 год, берег Течи
Последствия аварии на ПО "Маяк". 1994 год, берег Течи

Можно ли считать, что последствия аварии 1957 года ликвидированы?

– Нет, так считать нельзя. Согласно официальной информации, из 20 млн кюри, которые вылетели при взрыве, два миллиона распространились по территории ВУРС (Восточно-уральский радиоактивный след), а 18 остались на промплощадке "Маяка". Я с 2000 года работаю и постоянно слышала от "Маяка", что у них все последствия той аварии ликвидированы. В недавно вышедшей статье, авторами которой являются сотрудники "Маяка", сообщается, что последствия аварии на промплощадке ликвидированы аж в… 1959 году! Но во время истории с рутением в 2017 году "Маяк" впервые упомянул, что они до сих пор проводят ликвидацию последствий. У меня перед глазами проект свежего контракта 2020 года, в котором "Маяк" вновь просит 37,5 млн рублей на реабилитацию территорий завода 235, где в 1957 году был взрыв. Как же при таких вложениях мы можем считать, что последствия ликвидированы?

То есть ликвидирует последствия государство, а не сам "Маяк"?

– Это довольно неприятный для налогоплательщиков факт: практически все контракты Росатома с "Маяком" по исполнению экологических программ оплачиваются государством. Они аргументируют это тем, что ликвидируют последствия прошлого. Но "Маяк" до 2015 года производил сбросы в озеро Карачай. То есть его загрязнение с начала 90-х годов и до 2015 года – это результат его коммерческой деятельности. Тем не менее теперь они снова просят 130 миллионов рублей у государства на ликвидацию последствий советской деятельности, а сам Росатом не вкладывает в это ни копейки. Вопрос о софинансировании такой деятельности даже не встает. Сбросы в остальные водоемы Теченского каскада они продолжают до сих пор, а мы, налогоплательщики, финансируем экологические мероприятия. Очень удобно. Зарабатываешь на переработке, а за обращение с отходами платят граждане.

Насколько я помню, последний раз ПО "Маяк" попадал в федеральную повестку в 2017 году, когда в Европу пришло облако рутения, и несколько стран обвинили в этом именно "Маяк". Росатом все отрицал. Чем закончилась эта история?

В России такой нормы нет, топливо любой радиоактивности – бери, вези, перерабатывай, зарабатывай

– На сегодняшний день история не закончилась, в ней до сих пор много белых пятен. Есть две стороны, которые находятся на совершенно противоположных позициях. Это Российская Федерация, которая все отрицает, а с другой стороны – мировое научное сообщество. Несколько научных институтов и групп ученых работали над этой темой, изучали ее. В июне журнал Nature Сommunications опубликовал результаты исследования, что утечка рутения случилась во время переработки ОЯТ с реактора российской разработки типа ВВЭР. Мы знаем, что это было отработанное свежее ядерное топливо с Кольской атомной станции с реактора ВВЭР 440. Технически только три предприятия в мире перерабатывают радиоактивные отходы и могли бы произвести этот церий из отработанного ядерного топлива (в ходе чего образуется рутений) – английское "Селлафилд", французское "Ляхаг" и российский "Маяк". Но во Франции и Великобритании законом категорически запрещена транспортировка и переработка топлива младше 5 лет. Потому что только выгруженное с АЭС топливо чрезвычайно радиоактивно и опасно. Оно должно лежать в хранилище 5 лет, чтобы подлежать даже транспортировке. В России такой нормы нет, топливо любой радиоактивности – бери, вези, перерабатывай, зарабатывай. Именно поэтому выбрали Россию – нет закона, очень удобно.

Мы не знаем, что случилось во время переработки, почему датчики не зафиксировали превышение рутения. Была создана международная комиссия, она собиралась дважды, это был разговор слепого с глухим, каждый раз расходились, не договорившись, и в итоге Швеция просто вышла из ее состава. Комиссия существует, но назвать ее работающей нельзя. Мы условно ждем "честного человека, сигнальщика", кого-то из тех, кто работал в эту смену, кто знает правду и нам ее однажды расскажет. Я в этом [что такой человек появится] просто не сомневаюсь. Это вопрос времени.

ПО "Маяк"
ПО "Маяк"

– Давайте вернемся к озеру Карачай, в которое долгие годы "Маяк" сбрасывал среднеактивные отходы. Насколько я знаю, эксперты говорят, что под ним образовалась подземная линза, содержащая около 5 млн кубометров жидких радиоактивных отходов. И она движется в сторону Челябинска, а также реки, которая гидрографически связана с Северным Ледовитым океаном…

– Еще в конце 90-х годов я встречала в публикациях специалистов "Маяка" утверждения о том, что эта линза движется в сторону Челябинска со скоростью 90 метров в год. Сейчас таких точных формулировок они избегают. Но в сети есть контракт "Маяка", который рассчитан на 2020-2021 годы, он называется "Обеспечение поддержания в безопасном состоянии пункта хранения радиоактивных отходов водоема №9" – это и есть Карачай. В нем говорится "о сформировавшемся ореоле загрязненных подземных вод площадью более 20 кв. км". И о том, что "существует опасность разгрузки этих загрязненных вод в открытую гидрографическую систему". Вот на эту программу они просят 130 миллионов 500 тысяч рублей – и опять с государства. Если прорыв этой линзы произойдет, думаете, нам об этом сообщат? Ничего подобного. Будет история как с рутением. А вот куда они сейчас сливают среднеактивные отходы, которые раньше сливались в Карачай, – это вопрос, потому что комплекс цементирования САО, который они нам обещают уже лет десять, так до сих пор и не построен. Кроме того, я читала, что Карачай каким-то образом собираются использовать для захоронения твердых радиоактивных отходов, но компания "Уралспецмонтаж", которая должна была выполнить эти работы, обанкротилась.

На днях прошла информация о том, что на "Маяке" побывала проверка Генпрокуратуры. Не знаете, в связи с чем?

– Поводов там может быть много. За гендиректором следует череда скандалов: это и заключение контрактов с предприятиями, которые становятся банкротами, и срывы сроков исполнения работ, но каждый раз для него это ничем не заканчивается – вероятно, есть высокие покровители. Я поддерживаю контакт с жителями Озерска. Знаю от них, что там творится сейчас. Дошло до того, что прекратилось междугороднее автобусное сообщение, потому что местное муниципальное автотранспортное предприятие обанкротилось! У Озерска огромные долги перед коммунальным предприятием, которое грозится отключить воду и тепло. Коммунальное хозяйство в разрухе. Влияние гендиректора Михаила Похлебаева распространяется не только на "Маяк", но и на весь город. 11 сентября был последний междугородний автобусный рейс. На городском сайте я видела обсуждение этой новости, люди пишут: "Или дайте нам транспорт, или откройте Озерск, вы нам надоели!" Чтобы озерчане такое сказали, а быть закрытыми для них – это святое, я не знаю, как их надо довести, – сказала Надежда Кутепова.

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