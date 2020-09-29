Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской в Вильнюсе

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник во время своего визита в Литву встретился в Вильнюсе с кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской. Об этом сообщает издание Delfi.
По итогам встречи Тихановская заявила, что Макрон пообещал помочь в урегулировании политического кризиса в Беларуси и освобождении из тюрем политзаключённых. Пресс-служба французского президента пока не сообщала о деталях разговора.
Пресс-служба Тихановской сообщала о том, что темой разговора с Макроном станет "возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси".
Ранее Макрон заявил, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Президент Франции предложил ему уйти в отставку. В ответ Лукашенко советовал Макрону "поменьше смотреть по сторонам и заняться, наконец, внутренними делами Франции".
27 сентября в Минске прошла многотысячная акция протеста, которую её участники назвали "народной инаугурацией Светланы Тихановской" – соперницы Лукашенко, которую они считают победителем прошедших президентских выборов.
- Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.
- Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность нового срока Лукашенко. На днях Александр Лукашенко провёл инаугурацию, что ещё больше усилило недовольство его противников.
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