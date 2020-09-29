Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской в Вильнюсе

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник во время своего визита в Литву встретился в Вильнюсе с кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской. Об этом сообщает издание Delfi.

По итогам встречи Тихановская заявила, что Макрон пообещал помочь в урегулировании политического кризиса в Беларуси и освобождении из тюрем политзаключённых. Пресс-служба французского президента пока не сообщала о деталях разговора.

Пресс-служба Тихановской сообщала о том, что темой разговора с Макроном станет "возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси".

Ранее Макрон заявил, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Президент Франции предложил ему уйти в отставку. В ответ Лукашенко советовал Макрону "поменьше смотреть по сторонам и заняться, наконец, внутренними делами Франции".

27 сентября в Минске прошла многотысячная акция протеста, которую её участники назвали "народной инаугурацией Светланы Тихановской" – соперницы Лукашенко, которую они считают победителем прошедших президентских выборов.