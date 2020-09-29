Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих районов

В Ереване заявили об ударе Вооруженных сил Азербайджана по воинской части в городе Варденис на севере Армении.

Как утверждают в армянском Минобороны, азербайджанская сторона вела огонь по этой воинской части, а также применяла воздушные силы. Официальный представитель ведомства Арцрун Ованнисян, слова которого приводит ТАСС, проинформировал об атаке на гражданские объекты в Варденисе. "В городе горит гражданский автобус после атаки ударного беспилотника ВС Азербайджана", - написал Ованнисян в Facebook. По его же словам, в результате ударов по армянской территории никто не пострадал.

МИД Армении во вторник заявил об ударах Вооруженных сил Азербайджана по военной и гражданской инфраструктуре Варденисского района и гибели одного мирного жителя. "На все последовательные попытки Азербайджана ставить под угрозу региональную безопасность и мир будет дан соразмерный военно-политический ответ со стороны Республики Армения и Республики Арцах (Нагорный Карабах)", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое приводит Армянская служба Радио Свобода.

Тем временем министерство обороны Азербайджана утверждает, что из Варденисского района Армении вёлся обстрел в направлении азербайджанской территории, Дашкесанского района. В Ереване это назвали "дезинформацией".

Стороны конфликта обвиняют друг друга в применении тяжёлой артиллерии и дальнейшей эскалации напряженности.

Ожесточенное противостояние продолжается с утра воскресенья, 27 сентября, когда возобновились бои в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. Ответственность за начало обстрелов Баку и Ереван возлагают друг на друга. Администрация Карабаха сообщила о 86 убитых солдат своих Сил обороны, также есть несколько погибших среди гражданского населения. Азербайджан своих военных потерь не называет и не подтверждает данные о погибших и пострадавших, которые поступают от армянского руководства. Одновременно Баку сообщает о девяти погибших и примерно 30 пострадавших мирных жителях.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш напрямую обратился к лидерам Армении и Азербайджана с призывом прекратить боевые действия. Обсудить ситуацию на экстренном совещании во вторник намерены члены Совета безопасности ООН. Остановить эскалацию стороны карабахского конфликта также призвали политики в других странах, в том числе ЕС, США и России.

Спор о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, объявившего о независимости от Азербайджана, ведётся с советских времён. Баку не контролирует регион, который населён преимущественно армянами, с начала 1990-х годов. Тогда в ходе вооруженного конфликта погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч стали беженцами. Нынешнее обострение называют самым серьёзным после заключения перемирия в 1994 году.