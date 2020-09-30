Приговор Никулину: семь лет за кражу персональных данных 117 миллионов человек

Осужденный в США за киберпреступления гражданин России Евгений Никулин приговорен к семи годам тюремного заключения. Москва добивалась его экстрадиции из Чехии по другому обвинению, но Прага сделала выбор в пользу Америки.

Расследование в отношении Евгения Никулина началось летом 2012 года, когда он с двумя сообщниками, имена которых в документах обвинения не названы, взломал компьютерную систему американской компании Formspring и похитил личные данные ее пользователей. То же самое он проделал с компаниями LinkedIn и Dropbox. Две первые компании управляют социальными сетями, третья предоставляет клиентам услуги по хранению информации. В общей сложности Никулину вменялось хищение 117 миллионов учетных записей, которые он затем продавал другим хакерам.

Как следует из материалов дела, Никулин всякий раз действовал по одной и той же схеме. Он взламывал персональный компьютер сотрудника компании, устанавливал на нем программу-троян, а та сообщала хакеру пароль для входа во внутреннюю сеть компании. Через этот же компьютер Никулин, находясь в Москве, скачивал интересующую его информацию.

Вычислив злоумышленника, американские правоохранительные органы дожидались, когда Никулин покинет пределы России. Это произошло осенью 2016 года: Никулин поехал в Чехию. Министерство юстиции США немедленно направило чешским властям запрос на экстрадицию. 6 октября 2016 года Никулин был арестован в Праге чешской полицией.

Видеозапись ареста Евгения Никулина.

По сведениям телеканала "Дождь", в поиске и поимке Никулина ФБР помог начальник второго управления Центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов. В январе 2017 года Михайлов и еще двое сотрудников того же учреждения были арестованы о обвинению в госизмене.

21 октября Федеральное большое жюри в Окленде, Калифорния (в США этот орган взвешивает доказательства, представленные прокурорами, и решает вопрос о направлении дела в суд), утвердило обвинительное заключение в отношении Никулина. Однако вопрос о его выдаче оказался исключительно сложным. Москва применила свой испытанный прием: 23 ноября 2016 года она сама потребовала экстрадиции Никулина в Россию. Ордер на его арест издал Коптевский районный суд Москвы. В России Никулин обвиняется в краже 111 136 рублей со счета минской студентки в платежной системе WebMoney в 2009 году. Как выяснил The Insider, его тогда задерживали, но делу почему-то ход не дали. А после ареста Никулина в Праге оно пригодилось. Ранее при помощи таких встречных запросов Москве удалось спасти от американского правосудия бывшего главу администрации президента РФ Павла Бородина и бывшего министра по атомной энергии Евгения Адамова (это только самые крупные имена).

27 января 2017 года официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сделала заявление по делу Никулина.

Захарова заявила, что МИД России ожидает выдачи Никулина в Российскую Федерацию. "Тем более что на фоне развернувшейся в последнее время в США информационной кампании в отношении якобы "вездесущих" российских хакеров сложно рассчитывать на объективность и непредвзятое отношение к российскому гражданину со стороны американского правосудия", – подчеркнула представитель МИД. По ее словам, каких-либо жалоб на условия содержания под стражей от Никулина не поступало.

В Чехии вопрос об экстрадиции Никулина приобрел внутриполитическое измерение и стал причиной острого конфликта между президентом Милошем Земаном и тогдашним министром юстиции Робертом Пеликаном. В мае 2017 года Верховный суд Чешской Республики разрешил экстрадицию Никулина либо в Россию, либо в США. Окончательное решение должен был принять министр юстиции. Как утверждал впоследствии Пеликан, президент оказывал на него давление, чтобы добиться выдачи Никулина Москве. Земан, в свою очередь, заявил, что Пеликан "раболепствовал перед иностранной державой", потому и требования правосудия представлялись ему давлением.

В мае того же года Никулин передал через своего чешского адвоката Мартина Садилека письмо телеканалу "Настоящее время", в котором рассказал, что агенты ФБР встречались с ним в тюрьме и якобы убеждали его признаться в предвыборном взломе. "Вы должны будете заявить, что вы сломали почтовый ящик Хиллари Клинтон для Д. Трампа по приказу В. Путина, вы должны согласиться с экстрадицией в США, тут мы снимем все обвинения дадим вам квартиру и деньги, американское гражданство", – так Никулин излагает содержание этих разговоров.

Американские должностные лица отказались комментировать эту тему.

В конце ноября Верховный суд Чехии отклонил жалобу Никулина, просившего отложить решение до рассмотрения его прошения об убежище, и подтвердил, что Никулина можно экстрадировать в США. Роберт Пеликан говорит, что принял решение не потому, что "раболепствовал" перед США, а исходя из тяжести преступлений, вменяемых там Никулину.

Дело Никулина дошло до самого верха власти и в США. В марте 2018 года в Чехию прибыл спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан – по американской иерархии, третье лицо в государстве. Он недвусмысленно потребовал от чешских властей экстрадиции Никулина.

"Г-н Никулин нарушил наши законы, это очень серьезное преступление, и у нас есть все основания рассчитывать и ждать, что закон будет соблюден. Чешское законодательство об экстрадиции совершенно недвусмысленно. Наши законы тоже вполне ясны. Так что, если следовать этим законам, мы уверены, что г-н Никулин будет экстрадирован в Америку".

Вмешательство Райана и резкая реакция международного сообщества на отравление Сергея и Юлии Скрипаль, которое произошло 4 марта, поставили окончательную точку в споре об экстрадиции. В конце месяца за российским хакером прибыл специальный самолет, доставивший его в Калифорнию – штат, где расположены штаб-квартиры взломанных им компаний.

Уже после выдачи Конституционный суд Чехии постановил, что Роберт Пеликан нарушил права Никулина. Однако новый министр юстиции Ян Кнежинек подтвердил правильность решения своего предшественника.

Американские правоохранительные органы не скрывали, что это дело носит и показательный характер. Вот отрывок из заявления первого заместителя директора ФБР Дэвида Баудича, сделанное в декабре 2019 года по случаю предъявления заочных обвинений другому хакеру, Максиму Якубцу, который до сих пор находится в розыске, но адресованное всем российским киберпреступникам.

"Сегодняшнее сообщение демонстрирует нашу решимость вывести на чистую воду киберпреступников и их действия. Поскольку эти преступники находятся в России, кто-то может спросить: "Зачем их преследовать? Вы, возможно, никогда не сможете дотянуться до них". Без сомнения, это трудно, но не невозможно, как мы в последние годы показываем снова и снова. Длинная рука закона – а мне нравится это выражение – протягивается на весь мир. Наличие вашего имени, вашего изображения или вашего описания на объявлении о розыске значительно осложняет вашу свободу перемещений. Так что мы продолжим действовать, потому что у нас, ФБР и наших партнеров, очень хорошая общая память, и мы никогда от своего не отступимся. У нас успешный послужной список поимки киберпреступников по всему миру".

Белый дом поблагодарил правительство Чехии специальным заявлением пресс-секретаря. "Привлечение преступивших закон к ответственности является важным условием для поддержания надежности интернета и защиты наших основополагающих ценностей, – говорится в этом тексте. – Мы благодарны Чешской Республике за соблюдение принципов ответственности и правосудия в данной ситуации".

В суде Евгений Никулин заявил о своей невиновности по всем пунктам. Защищать его взялся известный бруклинский адвокат, специалист по уголовным делам, уроженец Баку Аркадий Бух. Он получил известность в США благодаря защите одного из фигурантов дела о взрывах на Бостонском марафоне – Азамата Тажаякова, однокашника Джохара Царнаева по колледжу. (Вместе с двумя другими соседями Царнаева по общежитию он обвинялся в сокрытии улик и был осужден на 42 месяца лишения свободы).

Кроме того, Аркадий Бух не раз представлял в суде интересы российских хакеров. Издание Lenta.ru утверждает, что он "зарабатывает миллионы" на найме хакеров американскими компаниями, заинтересованными в защите своих компьютерных систем.

Со слов адвоката известно, что его клиенту предлагалась досудебная сделка. Однако Никулин вел себя неадекватно, враждовал с охранниками и конвоирами и бросался на них с кулаками, пытался бежать из-под стражи, вследствие чего в суд его доставляли в кандалах. Он содержался в одиночной камере под круглосуточным видеонаблюдением. А в июне позапрошлого года перестал общаться с собственными защитниками. Он также отказался встретиться с психиатром, вследствие чего в ноябре 2018-го был направлен на принудительное психиатрическое обследование. Экспертиза признала его вменяемым.

Защита пыталась убедить суд в обратном. Нанятый адвокатами психиатр Александр Гринберг диагностировал у пациента хронический посттравматический стресс, диссоциативное конверсионное расстройство и психотическое расстройство. Но обследовавший Никулина государственный психолог-криминалист Лесли Джонсон заявил суду, что пациент имитирует нарушение психики в надежде избежать наказания и что единственное, чем он на самом деле страдает, – это нарциссизм.

Начало судебных слушаний было назначено на конец января этого года и дважды переносилось. Процесс начался в марте, но после двух заседаний был отложен из-за коронавируса и возобновлен в июле, частично в режиме видеоконференции. Никулин требовал личного присутствия свидетелей на основании Шестой поправки к Конституции США, гарантирующей подсудимому право на очную ставку со свидетелями обвинения. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Судебное следствие завершилось 10 июля, на четвертый день после его возобновления. В общей сложности суду потребовалось всего шесть заседаний. Жюри присяжных, посовещавшись несколько часов, признало Евгения Никулина виновным по всем пунктам. Оставалось вынести приговор. Федеральные прокуроры требовали 12 лет лишения свободы. Но судья Уильям Алсап нашел смягчающее обстоятельство в том, что Никулин прежде не нарушал американских законов. От последнего слова Никулин отказался. В четверг суд приговорил его к лишению свободы на срок 88 месяцев. На сегодняшний день Никулин уже провел за решеткой почти 48 месяцев.