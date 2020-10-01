Россия пригласила экспертов ОЗХО для обсуждения ситуации с Навальным

Россия обратилась в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с предложением направить в страну специалистов для выяснений обстоятельств случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил российский МИД.

"Рассчитываем на результативное сотрудничество с указанной специализированной международной структурой в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее МИД России обвинил ОЗХО в нарушении процедуры, так как организация не получила согласия от России на получение от Германии биопроб Навального. Министерство обвинило технический секретариат в предвзятости и политической ангажированности.

В четверг Навальный в интервью германскому журналу Der Speigel заявил, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что с оппозиционером "работают специалисты Центрального разведывательного управления США", которые дают ему "разные инструкции". Навальный потребовал от российских властей опубликовать доказательства его сотрудничества с ЦРУ, если они существуют и пообещал подать на Пескова в суд.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему резко стало плохо на борту самолёта. В Германии, куда его отвезли на лечение, в его анализах нашли следы вещества из группы боевых отравляющих веществ "Новичок". Германия и другие страны Запада потребовали от России объяснений в связи со случившимся. Москва отрицает, что Навальный был отравлен, так как российские врачи не обнаружили в анализах отравляющих веществ. В России продолжается доследственная проверка случившегося с оппозиционером.