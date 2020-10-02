Лидеры ЕС согласовали санкции против 40 чиновников в Беларуси

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план введения санкций в отношении примерно сорока белорусских чиновников, на которых возлагают ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов 9 августа и применение насилия в отношении участников мирных массовых протестов.

Александра Лукашенко, о победе которого на выбрах объявил ЦИК Беларуси, в санкционном списке ЕС сейчас нет. Дипломаты отмечают, что Лукашенко могут добавить в перечень позднее. "Евросоюз будет следить за ситуацией и её развитием", - подчеркнул председатель Европейского Совета Шарль Мишель. В принятой ранее резолюции Европарламента по Беларуси говорилось о необходимости диалога между официальным Минском и оппозиционным Координационным советом - с целью проведения в стране новых выборов при участии экспертов ОБСЕ. Также звучали мнения, что санкции против Лукашенко могут лишить ЕС каналов связи с его окружением.

Переговоры на саммите затянулись до глубокой ночи. В итоге его участникам удалось преодолеть разногласия, связанные с позицией Кипра, и принять долго откладываемый пакет мер по Беларуси.

Как сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель, 2 октября пройдёт процедура письменного утверждения санкций. Ограничительные меры предполагают заморозку финансовых активов и запрет на поездки.

Также, по словам Шарля Мишеля, лидеры ЕС обсудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального, которое председатель Евросовета назвал "попыткой убийства".

"Мы выслушали пояснения германского канцлера Ангелы Меркель, так как Германия приняла господина Навального в свой госпиталь, чтобы его вылечить. Мы осуждаем применение боевого химического оружия, что идет вразрез с принципами прав человека и международного права", - цитирует Мишеля "Голос Америки". Он призвал к проведению прозрачного расследования и сообщил, что Евросовет, чтобы оценить ситуацию, вернётся к этому вопросу в середине октября. На этот срок запланирован ближайший саммит Европейского Союза.