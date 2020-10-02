Родителям погибшего Тесака отказали в независимой экспертизе тела

Сотрудники морга в Подмосковье без объяснения причин не разрешили родственникам погибшего неонациста Максима Марцинкевича (Тесака) осмотреть тело с участием независимых экспертов перед похоронами. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По словам отца погибшего, независимый эксперт на основании видео и фото предположила, что Марцинкевич не мог совершить самоубийство. Родители неонациста полагают, что на теле погибшего могут быть следы насилия.

Отец Марцинкевича также рассказал, что ни один московский морг не стал принимать гроб после доставки из Челябинска (там Тесак находился в СИЗО). В итоге тело принял морг в Подмосковье. Родители считают, что их сына могли убить и намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Максима Марцинкевича нашли мёртвым 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 города Челябинска. Оттуда его должны были этапировать на допрос в Москву. По версии Следственного комитета, Тесак совершил самоубийство. В качестве причин суицида в СК называют признание Тесака "в доверительной беседе со следователем" в убийствах на национальной почве, совершённых им в середине нулевых годов. Марцинкевичу грозил пожизненный срок.

Во ФСИН утверждают, что при погибшем были найдены две предсмертные записки и одно письмо, адресованное девушке, в котором он просит прощения за то, что уходит из жизни, и признаётся в убийствах.

Близкие Тесака считают, что Марцинкевича убили или как минимум довели до самоубийства пытками. Они ссылаются на сообщения самого погибшего и странные обстоятельства смерти: в день гибели в камере Марцинкевича по непонятным причинам было отключено видеонаблюдение.