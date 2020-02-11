Большое турне Помпео. Эфир в 20:30

Как можно оценить поездку госсекретаря США Майка Помпео по странам постсоветского пространства? Об этом Виталий Портников расспрашивает политологов Алексея Якубина, Андрея Пионтковского и Досыма Сатпаева. Эфир в 20:30.
Госсекретарь США в Киеве, Минске, Нур-Султане и Ташкенте - обсуждают Алексей Якубин, Андрей Пионтковский и Досым Сатпаев
Как можно оценить поездку госсекретаря США Майка Помпео по странам постсоветского пространства? Об этом Виталий Портников расспрашивает политологов Алексея Якубина, Андрея Пионтковского и Досыма Сатпаева. Эфир в 20:30.
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