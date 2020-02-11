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Дороги к свободе

Большое турне Помпео. Эфир в 20:30

Госсекретарь США в Киеве, Минске, Нур-Султане и Ташкенте - обсуждают Алексей Якубин, Андрей Пионтковский и Досым Сатпаев

Как можно оценить поездку госсекретаря США Майка Помпео по странам постсоветского пространства? Об этом Виталий Портников расспрашивает политологов Алексея Якубина, Андрея Пионтковского и Досыма Сатпаева. Эфир в 20:30.

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