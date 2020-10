Беженцы для беженцев. Артемий Троицкий – за многоголосие мира

Хедлайнер сто шестьдесят восьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители-беженцы, которых политические неурядицы, диктаторские режимы и экономические проблемы заставляют покидать родные места и искать счастья за тридевять земель. ​Рок-критик Артемий Троицкий неизменно благодарен американским и европейским неправительственным организациям, которые открывают специальные проекты творческой помощи музыкантам-беженцам, сохраняя тем самым многоголосие мира.

В XXI веке вместо ожидавшегося благолепного конца истории и всеобщего политического и технократического комфорта мир впал в состояние перманентной турбулентности, нестабильности и насилия. Увы, войны, диктаторские режимы, нищета с голодом не то что не остались в тёмном прошлом, но вновь оказались в повестке дня. Один из главных побочных эффектов этого геополитического хаоса – потоки мигрантов и беженцев. Миллионы людей бегут от гражданских войн, религиозного преследования, кровавых режимов, хронической нищеты и недоедания. А страны "благополучные" эти потоки принимают.

Оставляя в стороне многочисленные проблемы, связанные с "понаехавшими", надо, тем не менее, констатировать, что в целом европейские страны, да и США, стараются адаптировать новоприбывших. Существуют многочисленные институции – фонды, гранты, проекты, – поддерживающие культурную активность внутри мигрантских общин. Они решают двуединую задачу: с одной стороны, обеспечивают профессиональную занятость музыкантов, танцоров, художников; с другой – позволяют сохранять культурную идентичность и привносить её в общенациональный контекст. Такие программы работают во Франции, Германии, Швейцарии, странах Скандинавии.

Refugees for Refugees с композицией "Накидка всадника"

В музыкальном отношении, по моим наблюдениям, наиболее активная работа ведётся в Бельгии и Норвегии. Пожалуй, наиболее амбициозный из всех проектов – базирующийся в Брюсселе ансамбль Refugees for Refugees ("Беженцы для беженцев"). Его особенность не только в многонациональности, но и в реальной "мультикультурности": Ближний и Средний Восток (Афганистан, Ирак, Пакистан, Сирия), Тибет, Европа (Бельгия, естественно). Группу поддерживают две бельгийских некоммерческих организации, Muziekpublique и Cinemaximiliaan. Первая - концертная организация, рекорд-лейбл и музыкальная школа(!), специализирующаяся на этнической музыке; вторая – благотворительная платформа максимально широкого профиля, помогающая мигрантам во всём, от бесплатной еды до киносъёмок.

Amina – второй альбом "Беженцев...". Песню "Перахан" ("Накидка всадника") написал и поёт афганец Аман Юсуфи; песню "Тоншак" – один из двух уроженцев Тибета в группе Арен Долма. Инструментальное сопровождение – скорее арабское. Надо сказать, что с тибетско-ближневосточным фьюжн я сталкиваюсь впервые!

Refugees for Refugees с композицией Tonshak

В армии беженцев палестинцы – один из самых старых и многочисленных отрядов. Самая известная палестинская певица – Рим Банна. Правда, беженкой её можно назвать лишь с некоторой натяжкой, большую часть жизни она прожила (Банна умерла в 2018 году) в своём родном городе Назарет. Однако вся профессиональная деятельность этой вокалистки, композитора и поэтессы проистекала в других странах и городах – от Москвы, где она окончила консерваторию (и познакомилась с мужем, украинским гитаристом Леонидом Алексеенко), до Осло, где она записала почти все свои альбомы. Последний из них, "Голос сопротивления", вышел посмертно. Процедура записи была сложной: часть вокальных партий записали в начале 2018 года в Осло, часть норвежский звукорежиссёр зафиксировал в Рамалле, а затем всё свели уже без участия Рим Банна. Аккомпанемент обеспечила группа электронщиков Checkpoint 303 и знаменитый норвежский джазовый пианист Бугге Вессельтофт.

Rim Banna с композицией A Rose in the Battlefield

Эмиграция из Ирана похожа на российскую: из этой страны бегут не от войны и не от голода, а от несвободы и государственных репрессий. Соответственно, среди беженцев преобладают образованные городские жители, профессионалы. Среди них немало артистов и музыкантов, причём наблюдается интересная особенность – множество женщин-вокалисток. Дело тут в том, что по законам Исламской Республики Иран женщины не имеют права петь. Во всяком случае на публике. Неудивительно, что, оказавшись на воле, этому "греховному" занятию они предаются с огромным энтузиазмом, в Америке и Европе выходит множество пластинок певиц иранского происхождения. Самая резонансная из них – Placeless ("Без места"), совместная работа вокалисток сестёр Махсы и Марьян Вахдат и калифорнийского Kronos Quartet.

Kronos Quartet вместе с Malisa & Marjan Vahdat с композицией My ruthless companion

Kronos Quartet под управлением Дэвида Харрингтона – самый известный в мире струнный ансамбль. Он существует с 1973 года, выпустил полсотни альбомов и дважды получал премию Grammy. Мелодии всех композиций (в том числе предлагаемой вам "Мой безжалостный компаньон") сочинила Махса Вахдат на стихи персидского средневекового поэта-суфия Руми.

