Viva, Мексика! Артемий Троицкий слушает мариачи

Хедлайнер сто шестьдесят четвёртого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты из Мексики.​ Рок-критик Артемий Троицкий с большой нежностью относится к этой латиноамериканской стране, не говоря уж о её музыке, традиционной и современной.

Мексика – страна знаменитая, и поделом. Пожалуй, ни одно государство Латинской Америки (простите, аргентинцы и бразильцы!) не дало миру столько брендов, громких имён и названий, как Мексика. Текила и мескаль, гуакамоле и фахитас; Акапулько и Канкун; художники Давид Сикейрос, Диего Ривера и подруга их Фрида Кало; киношники Алехандро Иньярриту, Альфонсо Куарон, Гильермо дель Торо. Сальма Хайек, конечно...

А как насчёт мексиканской музыки? Конечно, каждый назовёт Карлоса Сантану. А ещё? Вы будете изумлены, узнав, сколько мексиканских песен и мелодий вам на самом деле неизвестны! Причём большинство из них въелось в сознание русских людей ещё в махровый советский период. Это и кабацкий "медляк" на все времена Besame Mucho, и угарная La Bamba, и Cielito lindo (в русском варианте "небо", cielo, превратилось в девушку Чилиту), и "Кукурукуку, Палома", и – вишенка на торте – знаменитая La Cucaracha! Это я ещё не назвал свои любимейшие La Llorona и Malagueña Solerosa – песни редкой красоты и страсти.

Malagueña Solerosa. Фрагмент саундтрека к фильму Квентина Тарантино "Убить Билла II". Группа Chingon

C новинками мексиканской актуальной музыки мы периодически знакомимся на Радио Свобода (недавно были психоделы из Гвадалахары Lorelle Meets the Obsolete и гаражные рокерши Le Butcherettes), а сейчас хотелось бы ненадолго припасть к корням тамошней музыкальной культуры. Самая известная из традиционных мексиканских форм – оркестрики мариачи, недавно внесённые в номенклатуру всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Гитары, скрипки, духовые инструменты исполняют заварившуюся ещё в середине XIX века смесь национальных латинских стилей "корридо" и "ранчеро" с европейской танцевальной полькой. Сомбреро обязательно. Известнейший из современных мариачи-оркестров, Mariachi Los Camperos, многократный лауреат премии "Грэмми", базируется, как и многие другие прославленные мексиканцы, включая самого Сантану и деятелей Голливуда, по северную сторону границы – в американской Калифорнии.

Mariachi Los Camperos с композицией "Пассажир"

Пожалуй, самая известная сейчас за пределами своей страны мексиканская певица – жительница Оахаки Лила Даунс. Её стиль – чувственный латинский поп-рок; половина репертуара на английском.

Лила Даунс поёт на родном испанском: Urge

Аутентики немного не хватает, поэтому экскурсию по корневой музыке мы продолжим знакомством с творчеством землячки Лилы Геогиной (обычно зовут просто Гео) Менесес. Ей 45 лет, и вот она настоящая исследовательница старого фольклора. Экзотичнее всех звучит пятый альбом Шео Tö’k aaj tö’k joot – "От всего сердца" (2006), записанный с большим оркестром народных инструментов города Санта-Мария- Закатепек, выполненный на местном индейско-испанском диалекте.

Гео Менесес с композицией Naila

Последний релиз сеньоры Менесес – Rojo Corazon (2015). Говорят, что незабываемое впечатление производят концерты Георгины на народных гуляньях по случаю праздника Dia de los Muertos (Дня мёртвых).

Гео Менесес с грустной песенкой "Пастух"

Ещё одна яркая мексиканская певица – Фидела Пилаэс. Она с западного побережья Мексики (это там, где Акапулько), из провинции Сьерра-Мадре, и имеет репутацию одной из лучших исполнительниц баллад в стиле "болеро". Вообще-то, это, конечно, кубинский стиль – но в Мексике, в том числе и усилиями эмигрантов с Кубы, он невероятно расцвёл и уже адаптирован как местный.

Фидела Пилаэс с композицией "Мир и слава"

По моим наблюдениям, современная сцена в Мексике, как и во многих других странах Латинской Америки, разделена примерно пополам между артистами-космополитами, играющими всяческую глобальную музыку, от ска до техно и металла (Molotov, Cafe Tacuba, Mana), и теми, кто блюдёт национальные традиции, не забывая об актуальности звучания. Таковы, например, Los de Abajo, обласканные Дэвидом Бирном, и свежая группа из Мехико, совсем недавно отметившаяся европейским альбомом Mambo Cosmico – Sonido Gallo Negro.

Sonido Gallo Negro с заводной композицией Quien sera?

Что мне понравилось – при всём космическом футуризме "Звука чёрного петуха" в музыке этого ансамбля всё равно ощущается винтажный дух оркестров мариачи!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 164):

5. Georgina Meneses (Mexico). El Pastor, LP Rojo Corazon

6. Georgina Meneses (Mexico). Naila, LP Tö’k aaj tö’k joot

7. Mariachi Los Camperos (USA/Mexico). El Pasajero, LP De ayer para siembre

8. Fidela Piláez (Mexico). Paz y Gloria, LP Luz de Luna: The Best Boleros De Costa Chica

9. Sonido Gallo Negro (Mexico). Quien sera? LP Mambo Сosmico

