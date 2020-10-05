Губернатор распорядился не убирать цветы с места гибели Славиной

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин запретил убирать цветы с мемориала журналистки Ирины Славиной, возникшего на месте её самосожжения у здания УВД в Нижнем Новгороде. Об этом глава региона заявил в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков: "Я уже писал, что еще вчера поручил не трогать цветы. Но вижу комментарии, что опять увозят. Сказал разобраться, выяснилось, что увозят активисты (или другие люди). Обещают утром вернуть обратно. Надеюсь, что это так". Ранее губернатор написал, что скорбит о гибели Славиной и заявил, что будет добиваться расследования её причин.



Самосожжение Славиной в понедельник впервые прокомментировали в Кремле. "Безусловно, это такое трагическое происшествие, и, собственно, мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание на реакцию губернатора Никитина, который сказал, что обязательно разберется в произошедшем. Поэтому нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с этим положением дел и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства", — заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина 1 октября облила себя бензином и подожгла возле здания регионального управления МВД. Перед актом самосожжения она написала в своём фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

За день до этого у Славиной прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия". В ходе обыска у Славиной изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями. "Я осталась без средств производства", – написала она после визита правоохранительных органов, отметив, что никакого отношения к "Открытой России" никогда не имела.

Комиссия по свободе информации и правам журналистов, а также комиссия по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте России призвали Следственный комитет расследовать причины самосожжения главного редактора нижегородского издания "Коза Пресс" Ирины Славиной.