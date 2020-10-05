Камчатка: в Greenpeace заявили об угрозе загрязнения объекта ЮНЕСКО

Российская команда Greenpeace зафиксировала загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется на юг полуострова Камчатка, в сторону Южно-Камчатского заказника – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки".

Активисты осмотрели бухты к югу от Петропавловска-Камчатского, в том числе Вилючинскую, Спасения, Безымянную и другие. "В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мёртвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объём, потому что оно не только на поверхности, но ещё и на глубине, движется вдоль побережья", – сообщил руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков.

Изменение цвета воды и массовая гибель животных на Камчатке с большой вероятностью не связаны с причинами "техногенного характера", заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. По словам Кобылкина, все анализы свидетельствуют, что превышения концентрации вредных веществ, которые сопровождают разливы нефтепродуктов, не зафиксировано.

"Рассматриваются две версии: одна техногенная, вторая – природный фактор. Ни на одну из них мы не можем положить сегодня стрелку весов, но очень четко и понятно сам факт того, что произошло. Из предварительных анализов, которые мы провели, мы не нашли никакой нефти и производных нефтепродуктов во взятых анализах", – сказал министр.

"Почему погибли гидробионты, для нас пока загадка. Безусловно, как нормальный человек и как министр, я в первую очередь запросил нашу науку, в частности академика Адрианова, лучшего специалиста по Дальнему Востоку у нас нет. Что касается природы, такие явления уже фиксировались не только на территории Российской Федерации, но и неоднократно – в Японии. Это так называемое многократное увеличение токсинов у микроводорослей в этот период времени, которые могут совпасть со штормовыми явлениями", – добавил Кобылкин и пояснил, что в результате происходит снижение уровня кислорода для живых организмов.

В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Авачинской бухте. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег сотен морских животных. Позже гибель морских животных была зафиксирована в бухте Бабья, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах.